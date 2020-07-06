2020 Temmuz ayı KYK burs öğrenik kredisi son dakika yattı mı sorusu milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanıyor. Üniversite öğrencilerinin yakından ilgilendiği KYK burs ve kredileriyle ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan açıklama geldi. Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, burs ve kredilerin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
KYK 2020 TEMMUZ AYI KREDİ VE BURS PARALARI YATTI MI?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, temmuz ayı burs ve kredi ödemeleriniz an itibarıyla hesaplarınıza yatmaya başlamıştır. Devletimiz, bütün imkânlarıyla gençlerinin yanında olmaya devam edecek. Sağlıklı günlerde kullanmanızı dilerim" ifadelerini kullandı.
KYK KREDİ VE BURS NE KADAR?
Yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından burs/kredi ödeniyor. Öğrencilerin öğrenim kredisi veya bursu, 2020 Ocak itibarıyla lisansta 550, yüksek lisansta 1100, doktorada ise 1650 lira olarak uygulanıyor.