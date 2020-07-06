2020 Temmuz ayı KYK burs öğrenik kredisi son dakika yattı mı sorusu milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanıyor. Üniversite öğrencilerinin yakından ilgilendiği KYK burs ve kredileriyle ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan açıklama geldi. Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, burs ve kredilerin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de