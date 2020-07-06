Temmuz ayı KYK burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Her ay öğrencilerin TC kimlik numarasının son numarasına göre ödenen KYK burs ve kredileriyle ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıklamalarda bulundu. Açıklamaya göre, KYK burs ve kredi ödemeleri 10 Temmuz'a kadar devam edecek. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Temmuz ayı burs ve öğretim kredisi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını duyurdu. İşte, KYK burs ve kredi ödemeleriyle ilgili ayrıntılar. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de