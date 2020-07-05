İş arıyorsanız, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlamalı ve İŞKUR'a giriş yapmalısınız. Daha sonra İŞKUR güncel iş ilanları kısmından veya daha spesifik bir sorgulama için "İstihdam" ekranında açık iş ilanı aramak için sayfamızda yer alan yönergeleri izleyebilirsiniz. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. Yeni bir iş arıyor ancak bir türlü bulamıyorsanız, yeni işinize kavuşmanızda size yardımcı olması için İŞKUR kayıt işlemini nasıl yapacağınızı tüm detaylarıyla yazımızda aktardık. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de