Bu segmentleri, yüzde 99,8 ile üst ve orta segment (D), yüzde 92,6 ile en küçük şehir otomobilleri olarak bilinen A segment, yüzde 70,8 ile kompakt sınıf ya da alt orta sınıf olarak adlandırılan C segment ve yüzde 48,9 ile de küçük araç sınıfı olarak bilinen B segment takip etti.

SEDAN ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

Öte yandan, haziran sonunda otomobil pazarının yüzde 85,7'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.