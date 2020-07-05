EYT'lilerden en avantajlı olan grup kadınlar

SSK'lılar, Bağ-Kur'lular, Emekli Sandığına tabi olanlar, Tarım SSK, Tarım Bağ-Kur, Banka ve TOBB sandıklarına tabi olan tüm gruplarda kadınlar, erkeklere göre daha şanslı bulunmaktadır.

Zira 1999 yılında Marmara depremi esnasında üçlü koalisyon yönetimi tarafından yürürlüğe konan 4.447 Sayılı Kanun ile sonradan getirilen "Yaş" engeline ilişkin düzenlemeden önce emeklilik şartları bakımından kadınlara emeklilik için gereken hem prim gün sayısı hem de sigortalılık süresi bakımında pozitif bir ayrımcılık tanınmış idi.

Dolayısıyla sigortalılık süresi açısından değerlendirdiğimizde genel olarak kadınlar için 20 yıl erkekler için ise 25 yıl olarak öngörülmüştür.

Bu bakımdan 08.09.1999 tarihinden önce sigortalılığı bulunan bütün EYT'li kadınlar bugün bile EYT yasası çıksa gerekli olan sigortalılık süresini tamamlamış bulunmaktadır.

Erkeklerde durum böyle değil. Örneğin 01.01.1999'da sigorta girişi olan bir EYT'li bir erkek ancak 2024 tarihinde sigortalılık süresini yerine getirmiş olmaktadır.

Normal emeklilikte prim gün sayısı açısından değerlendirildiğinde yine kadınlar daha avantajlıdır. Zira hem Bağ-Kur'lu hem de Emekli Sandığına tabi EYT'li erkekler için 9.000 gün (25 yıl) prim gün sayısı şartı aranırken kadınlar için ise sadece 7.200 gün (20 yıl) prim gün şartı yeterli olmaktadır.

Kadın sigortalılar açısından değerlendirme yaptığımızda SSK kapsamında EYT'li kadınların hem Bağ-Kur'lu hem de Emekli Sandığına tabi EYT'li kadınlardan prim gün sayısı yönünden daha avantajlı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.