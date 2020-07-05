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    • Ekonomi
    • 05.07.2020 11:45
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    • 05.07.2020 11:45
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    ! ? Çalışma saatleri!

    Milyonlarca vatandaş evlerine alacak ürünleri uygun fiyattan edinmek için her hafta takibini yapıyor. BİM marketler Salı ve Cuma günleri elektronikten gıdaya, kıyafetten deniz ürünlerine, temizlik malzemelerinden hobi ürünlerine kadar daha pek çok kategoride alternatif, indirimli ürünler sunuyor. Peki ? Önceden kataloğu inceleyen vatandaşlar indirim günü erken saatlerde giderek tükenmeden ürünleri kapıyor. Peki 2020 BİM çalışma saatleri nasıl?

    BİM aktüel ürünler kataloğu! 7 Temmuz BİM aktüel indirimli ürünlerde neler var? Çalışma saatleri!

    Her Salı olduğu gibi 7 Temmuz Salı günü de BİM aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu. Evinin her türlü ihtiyacını uygun fiyattan almak isteyenler BİM aktüel kataloğunu inceliyor ve alacaklarını belirliyor. Özellikle indirimli ürünler arasında gıdaya yer verilmiş, terayağından çay çeşitlerine, meşrubat ürünlerinden sakız çeşitlerine, sütten büskivilere pek çok ürünü uygun fiyatla alabilirsiniz. İşte 7 Temmuz BİM aktüel kataloğu…

    2020 BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

    BİM marketler saat 09.00'da açılır, saat 21.00'da kapanır.

    BİM 7 TEMMUZ 2020 AKTÜEL KATALOĞU

    Sek Tereyağı

    • 1 kg

    Tafe
    Tereyağlı Kurabiye

    • 140 g
    • %30 Tereyağlı

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