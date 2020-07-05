BİM aktüel ürünler kataloğu! 7 Temmuz BİM aktüel indirimli ürünlerde neler var? Çalışma saatleri!

Her Salı olduğu gibi 7 Temmuz Salı günü de BİM aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu. Evinin her türlü ihtiyacını uygun fiyattan almak isteyenler BİM aktüel kataloğunu inceliyor ve alacaklarını belirliyor. Özellikle indirimli ürünler arasında gıdaya yer verilmiş, terayağından çay çeşitlerine, meşrubat ürünlerinden sakız çeşitlerine, sütten büskivilere pek çok ürünü uygun fiyatla alabilirsiniz. İşte 7 Temmuz BİM aktüel kataloğu…

2020 BİM ÇALIŞMA SAATLERİ



BİM marketler saat 09.00'da açılır, saat 21.00'da kapanır.