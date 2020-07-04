Sigara fiyat listesi! Sigara zammı var mı? En ucuz sigara ne kadar? Marlboro, Kent, Camel, Winston fiyatları…

Sigara zammı var mı? Güncel sigara fiyat listesi yoğun şekilde sorgulanıyor. Sigara tiryakilerinin en çok merak ettiği konulardan birisi sigara zammı oldu. Tütün ürünlerine ÖTV zammı yapılacağı hakkında sosyal medyada ortaya çıkan iddiaların ardından sigara şirketlerinin fiyat listeleri araştırılmaya başlandı. Peki en ucuz sigara ne kadar? İşte Marlboro, Kent, Camel, Winston fiyatları…
EN UCUZ SİGARA NE KADAR?
2020 tEMMUZ itibariyle markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:
JTI
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL
Philip Morris
Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Marlboro: 18 TL
Parliament: 18,50 TL
Parliament Midnight Blue: 17,50 TL
Muratti: 16 TL
Muratti Blu: 15 TL
Lark: 15 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,00 TL
British American Tobacco
Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL
SİGARA ZAMMI VAR MI?
Sigaraya ÖTV zammı gelip gelmeyeceği hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Sigara zam iddiasının henüz gerçekliği bulunmuyor.