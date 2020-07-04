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    • 04.07.2020 09:53
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    • 04.07.2020 09:53
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    ! var mı? En ucuz sigara ne kadar? Marlboro, Kent, Camel,

    arama motorlarında sorgulanıyor. Tütün ürünlerine ÖTV zammı yapılacağı iddiası sosyal medyanın gündemine gelirken var mı sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Peki, en ucuz sigara ne kadar? Marlboro, Kent, Camel, ne kadar oldu? Sigara tiryakilerinin merak ettiği konulardan birisi sigara zammı oldu. İşte sorusunun yanıtı!

    Sigara fiyat listesi! Sigara zammı var mı? En ucuz sigara ne kadar? Marlboro, Kent, Camel, Winston fiyatları…

    Sigara zammı var mı? Güncel sigara fiyat listesi yoğun şekilde sorgulanıyor. Sigara tiryakilerinin en çok merak ettiği konulardan birisi sigara zammı oldu. Tütün ürünlerine ÖTV zammı yapılacağı hakkında sosyal medyada ortaya çıkan iddiaların ardından sigara şirketlerinin fiyat listeleri araştırılmaya başlandı. Peki en ucuz sigara ne kadar? İşte Marlboro, Kent, Camel, Winston fiyatları…

    EN UCUZ SİGARA NE KADAR?

    2020 tEMMUZ itibariyle markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:

    JTI

    Winston Slender: 15 TL

    Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

    Winston: 16 TL

    Camel Slender: 14,5 TL

    Camel Rework: 15 TL

    Camel: 15 TL

    Monte Carlo Slender: 14 TL

    Monte Carlo: 14,5 TL

    LD: 14 TL

    Philip Morris

    Marlboro Edge: 16 TL

    Marlboro Touch: 17 TL

    Marlboro: 18 TL

    Parliament: 18,50 TL

    Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

    Muratti: 16 TL

    Muratti Blu: 15 TL

    Lark: 15 TL

    Chesterfield: 14,50 TL

    Chesterfield Mode: 14 TL

    L&M: 14,00 TL

    British American Tobacco

    Kent: 15 TL

    Kent D-Range: 15 TL

    Kent Swicth: 16 TL

    Kent N-Range: 18 TL

    Rothmans: 14 TL

    Viceroy: 14,50 TL

    Pall Mall: 14,50 TL

    Tekel 2000: 14 TL

    Tekel 2001: 14 TL

    Samsun: 14 TL

    Samsun 216: 14 TL

    Maltepe: 14 TL

    SİGARA ZAMMI VAR MI?

    Sigaraya ÖTV zammı gelip gelmeyeceği hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Sigara zam iddiasının henüz gerçekliği bulunmuyor.
    Haberler Ekonomi Sigara fiyat listesi! Sigara zammı var mı? En ucuz sigara ne kadar? Marlboro, Kent, Camel, Winston fiyatları…
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