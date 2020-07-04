



İKİNCİ ÇEYREKTE KOBİ KREDİLERİ 150 MİLYAR LİRA ARTTI

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgiye göre 2018 yıl sonunda 610,8 milyar lira olan KOBİ kredileri bakiyesi, geçen yıl sonunda 3,5 milyar lira artarak 614,3 milyar liraya yükseldi.

Salgının yılbaşında Çin'den başlayarak Avrupa'ya yayılmasıyla KOBİ'lere kullandırılan kredilerde de artışlar görüldü. Yılın ilk çeyreğinde Türkiye'de KOBİ kredileri 43,9 milyar liralık yükselişle 658,2 milyar liraya ulaştı.