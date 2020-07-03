Bakan Dönmez açıkladı: Elektriğe yeni tarife geliyor

Bakan Dönmez, yerli ve yenilenebilir enerjinin kullanımını teşvik etmek ve çevre duyarlılığı fazla olan vatandaşları yenilenebilir enerjiye yönlendirmek için geliştirilen Yeşil Tarife (YETA) uygulamasına ilişkin SABAH'a değerlendirmelerde bulundu. Dönmez, "Yeşil tarife çalışmasına ilişkin kanunu şubat ayında Meclis'ten geçmişti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu da konuyla ilgili yönetmeliği çıkardı ve tarifenin altyapısı hazırlandı. Yeni tarifenin adını YETA koyalım istiyoruz, yenilenebilir tarife ya da isteyen yeşil tarife diye de okuyabilir" dedi.

SERTİFİKA DÜZENLENECEK

Yeni sistemle "Ben sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği kullanmak istiyorum" diyen vatandaşlara özel bir fatura, özel bir tarife düzenlenmiş olacağı blgisini veren Bakan Dönmez, "Ağustos ayına kadar tüm işlemleri bitirmeyi hedefliyor ve yeşil tarifeyi artık vatandaşlarımıza bir seçenek olarak sunmak istiyoruz" diye konuştu. Yenilenebilir enerjinin kullanımını teşvik etmek ve yaygınlaştırmak amacıyla YETA tarifesini kullanan ev ve işyerleri için sertifika düzenleyeceklerini anlatan Bakan Dönmez, "Örneğin bir işyeri ya da bir ev YETA'dan yararlanıyorsa onlara özel sertifika vereceğiz" ifadelerini kullandı.

ZORUNLU DEĞİL SEÇENEK

YETA'nın zorunlu bir tarife olmadığını, yalnızca bu tarifeye geçmek isteyen vatandaşların geçeceğini anlatan Bakan Dönmez, şöyle devam etti: "YETA tarifesine geçmek isteyen vatandaşların yalnızca elektrik tedarik şirketlerine giderek 'ben bu tarifeye geçmek istiyorum' demeleri yeterli olacak. O talepten sonra geçenlerin faturaları o tarifeye göre düzenlenecek. Diyelim ki elektrik tedarik şirketi ile 1 yıllık bir anlaşma yaptınız. Tarifeden çıkma isteğinde bulununcaya kadar o tarifeyi kullanmış olacaksınız. Bununla ilgili detayları da daha sonra açıklayacağız."

YEŞİL ENERJİNİN MAALİYETİ DAHA FAZLA

Bakan Dönmez, çevrenin korunması ve geliştirilmesinin temel amaçları olduğunu belirterek, şöyle devam eti: "Hükümetimiz ve vatandaşlarımızın çevre hassasiyeti de elektrik üretim ve tüketiminde yeni seçenekleri doğurdu. Lisanssız üretimin önündeki engelleri kaldırarak vatandaşlarımıza kendi elektriklerini üretme imkânı sunduk. YETA'da maliyet bir miktar yüksek. Ancak yenilenebilir enerji sektörüne vermiş olduğumuz destek ve teşviklerle yatırım maliyetlerinin düşmesi zamanla fiyatlara da yansıyacak."