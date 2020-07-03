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    • Ekonomi
    • 03.07.2020 10:23
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    • 03.07.2020 10:23
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    4 bin lira maaşı var ama eleman bulunmuyor...

    ’de, yayla sezonun açılmasıyla eteklerine göç devam ederken, küçükbaş hayvan sahibi besiciler bulamamaktan şikayet etti. (38), "4 bin lira maaşla çoban bulamıyorum, kendi hayvanımın çobanlığını yapıyorum" dedi.

    4 bin lira maaşı var ama çalışan yok...

    Kentte hayvancılıkla uğraşanlar, yayla sezonunun açılmasıyla birlikte 'nın eteklerindeki yaylalara göç etti. Yaz boyunca yaylalarda hayvanlarını otlatan besiciler, bulamamaktan şikayet etti. 3 çocuk babası da yaylada 300 küçükbaş hayvanının bakımını yapıp otlatıyor. Bozpeşparmak, yaz dönemini yaylada geçirdiklerini belirterek, "Mayıs ayı sonları Haziran başlarında Erciyes yaylalarına çıkıyoruz. 60 gün bu yaylalarda hayvanları otlatıyoruz. Erciyes'te de hayvan otlatacak çok az alan kaldı. Burada hayvanlarımızı otlatarak geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

    Çoban bulamadıkları için sıkıntı yaşadıklarını belirten Bozbeşparmak, "300 küçükbaş hayvanım var. 4 bin lira maaşla çoban bulamıyorum. Türk çoban zaten yok, Afgan ve Suriyelileri de kaçak olduğu için çalıştıramıyoruz. Türkiye'de çoban bitti. 500 hayvanım varken, 300 küçükbaş hayvanım kaldı. Benim işletmemde maaş, yemek, elbise, ayakkabı her şeye bana ait olmasına rağmen çoban bulamadığım için kendi hayvanımın çobanlığını yapıyorum" ifadelerini kullandı.

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