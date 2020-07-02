Uzun saatler hiçbir desteğe ihtiyaç duymadan aktif olarak çalışıyor ve bu süre boyunca da aktif halde kalarak girdiğiniz tüm şifreleri size hissettirmeden bir bir kaydediyor.

Akıllardaki soru ise şu: Bunca saat bu aparat gizli kamerayı nasıl aktif halde tutuyor? Enerjisini nasıl sağlıyor? Bu sorunun basit bir yanıtı var: Gücünü telefonlardan alışık olduğumuz bataryadan sağlıyor.