Kredi kartı ile ATM'lerden para çekerken tuzaklara oldukça dikkat etmeniz gerekiyor. Para çekerken, büyük bir dolandırıcılık tuzağının içine düşebilirsiniz. Yani herhangi bir tehlike yok ve kolayca para çekebileceğinizi düşünüyorsunuz aslında büyük bir sıkıntı var! Herhangi bir ATM'de başınıza gelebilecek bu olay, pes dedirtti. Dolandırıcıların ATM kart girişine koydukları kamera, kartınızın şifresini ele geçirmelerine sebep oluyor. Uzun saatler boyunca kopyalama işlemi yapabilen bu sistem, şifreleri, kart sahiplerine hissettirmeden kayıt altına alıyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Herhangi bir ATM'de karşımıza çıkabilir. Normal şartlarda görme şansınız neredeyse yok gibi. Şimdi yavaşça bu parçayı kendimize doğru çekiyoruz. Bu parçayı yavaşça kendinize çektiğinizde dikkat edeceğiniz üzere kolayca elinizde kalacak. Yani çıkarılması oldukça kolay. Peki içinden ne çıkıyor dersiniz? Zaten işin şaşırtan yanı da bu adımdan sonra ortaya çıkıyor. Dikkatli baktığınızda fark ediyorsunuz ki aslında elinizde tuttuğunuz aparatın içinde gizli bir kamera bulunuyor.
Uzun saatler hiçbir desteğe ihtiyaç duymadan aktif olarak çalışıyor ve bu süre boyunca da aktif halde kalarak girdiğiniz tüm şifreleri size hissettirmeden bir bir kaydediyor.
Akıllardaki soru ise şu: Bunca saat bu aparat gizli kamerayı nasıl aktif halde tutuyor? Enerjisini nasıl sağlıyor? Bu sorunun basit bir yanıtı var: Gücünü telefonlardan alışık olduğumuz bataryadan sağlıyor.
Elbette kaydettiği görüntüleri bir yerde depolaması gerekiyor. Bu aparatın hemen arka yüzünde SD kart bulunuyor; yani kaydedilen veriler bu hafıza kartına depolanıyor.
Şimdi bir sonraki adıma geçelim. ATM'lerde gördüğünüz ve kartınızı yerleştirdiğiniz bölüm de aslında yeri geldiğinde dolandırıcıların büyük oyununun bir parçası olabiliyor.
Renginin ne olduğuna bakılmaksızın kartınızı soktuğunuz bu bölmeyi yavaşça kendinize çekmeye çalışın; bu noktada bu bölmede herhangi bir sorun varsa aparat doğrudan elinizde kalacaktır.
Az önce başıma gelen durumdan farklı bir durumla karşılaşmadık. Bu da bir düzenekmiş; birebir kopyalamışlar meğer... Yani aklımıza gelmeyecek birçok aparatı birebir kopyalayıp kredi kartı bilgilerini çalmak için kullanıyorlar.
Oysa dışarıdan bakıldığında kredi kartınızı soktuğunuz bu bölmeyi gerçeğinden ayırmak oldukça güç. Sadece güç uyguladığınızda 'oyunu' görebilme şansınız var.
Şimdi de bu aparata yakından bakalım. Çünkü asıl 'mucize' bu aparatın içinde kendini gösteriyor. Tersine çevirip bakıyoruz ve içinde bakın ne buluyoruz?
Kart bilgilerini kopyalamak bugünün şartlarında oldukça kolay bir işlem. Aparatın iç kısmına baktığımızda ise kart bilgilerini aynen kopyalayan minik bir sistemin yer aldığını görüyoruz.
Böylece vatandaşların yapabildikleri her şeyi bu çalınan bilgilerle yapabiliyorlar. Nakit çekim ve kredi çekimi dahil pek çok şeyi yapabiliyorlar. Kart takılan bölümü sallayarak sahte olup olmadığını anlayabilirsiniz.
Orijinali yerinden oynamaz ve sahtesinden kolayca ayırt edilebilir. Tuş takımının bulunduğu aparat da kolayca kendinize doğru çekildiğinde size gelir. Şifre girerken elinizi bu şekilde tutun.
HESAP İŞLETİM ÜCRETİ'NİN YASAL DAYANAĞI ORTADAN KALKTI
"Hesap İşletim Ücretinin iptali istemiyle Danıştay 15. Dairesinde açılan davada, 06/02/2018 tarihli karar ile hesap sayısına bağlı olmaksızın müşteri bazında hesap işletim ücreti tahakkuk ettirilmesine ilişkin düzenlemenin 6502 sayılı Kanuna aykırılık teşkil etmesi nedeniyle oybirliği ile iptaline karar verilmiştir. Bu kapsamda, iptal kararları hukuki işlemi geçmişe etkili olarak ortadan kaldırdığından Finansal Tüketicilerden Alınacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile tahsil edilebileceği hüküm altına alınan 'Hesap İşletim Ücreti'nin yasal dayanağı ortadan kalkmış olup, tahsil edilen söz konusu ücretin iadesine ilişkin olarak, tüketicilerimizin öncelikle ücreti tahsil eden bankalardan iade talebinde bulunmaları, ücretin iade edilmemesi durumunda ispatlayıcı bilgi ve belgeler (dekont ve hesap ekstrası örnekleri vb.) ile uyuşmazlık konusunun değeri dikkate alınarak (2018 yılı için 6.860 TLye kadar) Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru dilekçesi ile şahsen, avukat marifetiyle veya e-devlet üzerinden https://tuketicisikayeti.gtb.gov.tr ÿadresli internet sitesinden müracaatta bulunmaları mümkün bulunmaktadır.
Bununla birlikte, geçmişe dönük bu ücretlerin iadelerinin sağlanması adına farklı iletişim kanallarından (kısa mesaj, telefon, e-posta vb.) tüketicilerimize ulaşarak danışmanlık hizmeti verilebileceği, tüketici hakem heyetlerinde dosya açılmasına aracı olunabileceğine ilişkin taleplere itibar edilmemesi, bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olunması, nüfus cüzdanı, kredi kartı ve adres bilgileri gibi kişisel bilgilerin paylaşılmaması gerekmektedir.
Bu tür durumlarla karşılaşan tüketicilerimizin konuyu Bakanlığımıza, emniyet birimlerine ve savcılıklara bildirmesi önem arz etmektedir."
Kredi Kartı Borcunuz Varsa Ödemelisiniz
Kredi kartı ödemelerinde sıkıntı çeken birçok kişi, limitini bütçesine uygun olarak düşürerek bu problemden kurtulmaktadır. Kredi kartı limit düşürme için yapılması gerekenler ise birkaç adımdan ibarettir. Bunun için tüm bankalar müşterilerine yol göstermekte ve yardımcı olmaktadır. Fakat kredi kartı limitin düşürülebilmesi için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlardan en önemlisi, kişinin kredi kartı borcunun bulunmamasıdır. Çünkü eğer kredi kartı borcu mevcutsa, bu durumda kart limitinin düşürülmesi için yapılan başvuru geri çevrilecektir.
Otomatik Limit Artırma Talimatını İptal Ettirmelisiniz
Kredi kartı limiti, müşterilerin bankalara verdikleri talimatlar doğrultusunda düzenli olarak arttırılabilmektedir. Bu nedenle eğer daha önce otomatik limit artırma talimatı verdiyseniz, kredi kartı limit düşürme işlemi için bu talimatın iptal etmesini talep etmelisiniz. Bu işlem sonrasında bankalar, müşterilerinin bilgisi ve onayı olmadığı sürece limit artırımı yapmamaktadır.
Bankanız ile Telefon Bankacılığı Üzerinden İletişime Geçebilirsiniz
Kredi kartınızın limitini düşürmek için bankanızın telefon bankacılığı üzerinden iletişim kurabilir, kart limitinin düşürülmesi için gerekli bilgileri verebilirsiniz. Yine dilerseniz banka şubesini ziyaret ederek dilekçe yardımı ile başvuru yapabilirsiniz. Fakat günümüzde pek çok banka, limit düşürme taleplerini telefon bankacılığı üzerinden almaktadır. Eğer telefon bankacılığı üzerinden herhangi bir işlem yapılamıyorsa, söz konusu bankanın şubesine gidilmesi önerilmektedir.
Müşterilerin limit düşürme talebi sırasında bankalar, müşterilerine tekrar düşünmeleri konusunda ısrarcı davranabilirler. Hatta bu süreç biraz uğraştırıcı dahi olabilir. Bu noktada istikrarlı davranmanız, limit düşürme işleminin bir an önce başlatılması için yardımcı olacaktır.
Tüm bunların yanında kart limitinizi yükseltme ve düşürme işlemlerinizi bütçenizi göz önünde bulundurarak yapmanız oldukça önemlidir. Bu sayede ileride yaşayacağınız maddi sorunlardan korunmuş olursunuz.