BİM 3 Temmuz Cuma aktüel kataloğu yarın geliyor! BİM'de vantilatör ve boyun tipi fan indirimi...

BİM 3 Temmuz Cuma aktüel kataloğunda yer alan ürünler özellikle bugünlerde merak konusu oldu. Bu hafta kataloğda özellikle Dijitsu 43" FHD Uydu Alıcılı Televizyon, Sanayi Tipi Vantilatör 3 in 1, Dijital Yaz Çiz Sil Yazı Tahtası, Cam Baskül, Sinek Uzaklaştırıcı Pervane ve Şarjlı Boyun Tipi Fan dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte BİM 3 Temmuz aktüel kataloğu ürünlerinin fiyat listesi...

BİM 3 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU

Dijitsu 43" FHD Uydu Alıcılı Televizyon

• 1920x1080 full HD

• Usb girişi video ve resim oynatabilme

• Class A enerji tüketimi

• Dahili full HD uydu alıcısı

• Bilgisayar Girişi

• 2x HDMI

• HDMI ( Yüksek çözünürlüklü medya arayüzü)

• Picture Wizard (Resim sihirbazı kolay resim ayarlama fonksiyonu)

• DVB S2 Dahili Uydu Alıcı

• DVB C Kablolu Dijital Yayınları Alabilme

• DVB T2 Karasal Yayın Sistemine Uygun

• ATV Analog Tuner

Sanayi Tipi Vantilatör 3 in 1

• Kısa yer tipi ayak ile yerde kullanım özelliği

• Teleskopik ayak ile normal kullanım özelliği