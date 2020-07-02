Milyonlarca emeklinin Temmuz zammı saatler sonra belli olacak. Zam için heyecan sürerken 7 madde gündeme geldi. Ocak ayında maaşları artan, ikinci promosyonunu zamlı alma imkanına kavuşan, Ramazan Bayramı ikramiyesini erken cebine koyan emeklilerin 650 bininin aylık ödemesi bin 500 liraya yükseltilirken, kazanımlar devam edecek. Emeklilerin gelirini artıracak, bütçesini rahatlatacak talepleri de var. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanlar Kurulu, emekliler için 7 talebi gündeme taşıdı. İşte milyonların kazancını artıracak o talepler...

7 TALEP GÜNDEMDE

Temmuz ayı emekliler için zam ve ikramiye ayı olacak. Emeklilerin gelirini artıracak, bütçesini rahatlatacak talepleri de var. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanlar Kurulu, emekliler için 7 talebi gündeme taşıdı.