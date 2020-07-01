Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 1000 tl emekli ikramiyesini kimler alabilir?

Ramazan Bayramı ikramiyelerini alan vatandaşlar şimdi Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. 1000 tl emekli ikramiyesi her iki bayramda da devlet tarafından vatandaşlara veriliyor. Peki bu bayram ikramiyesinden yararlanabilmek için hangi şartlara sahip olmak gerekiyor? Özellikle kurbanlık alarak ibadetini yapacak olanların merakla beklediği 1000 tl emekli ikramiyesinin ödeneceği tarih açıklandı mı? 2020 Kurban Bayramı hangi tarihe denk geliyor. Genellikle bayram öncesi yatırılan ikramşyelerle ilgili merak edilen bilgiler…
2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı 1.günü: 31 Temmuz 2020
Kurban Bayramı 2.günü: 1 Ağustos 2020
Kurban Bayramı 3.günü: 2 Ağustos 2020
Kurban Bayramı 4.günü: 3 Ağustos 2020
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Bu yıl 31 Temmuz tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı'na göre; emekli ikramiyelerinin 27-30 Temmuz tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.
Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi bu yıl 1000 TL olarak belirlenmişti. Emekli vatandaşların hesaplarına yine Kurban Bayramı için yatırılacak miktarın 1000 TL olması bekleniyor.
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?
Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olan kişiler;
SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
Şehit yakınları ve gaziler
Ölüm aylığı alanlar
Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
Geçici köy korucuları
Şeref aylığı alanlar
Şampiyon sporcular,
Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.