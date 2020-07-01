Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 1000 tl emekli ikramiyesini kimler alabilir?

Ramazan Bayramı ikramiyelerini alan vatandaşlar şimdi Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. 1000 tl emekli ikramiyesi her iki bayramda da devlet tarafından vatandaşlara veriliyor. Peki bu bayram ikramiyesinden yararlanabilmek için hangi şartlara sahip olmak gerekiyor? Özellikle kurbanlık alarak ibadetini yapacak olanların merakla beklediği 1000 tl emekli ikramiyesinin ödeneceği tarih açıklandı mı? 2020 Kurban Bayramı hangi tarihe denk geliyor. Genellikle bayram öncesi yatırılan ikramşyelerle ilgili merak edilen bilgiler…