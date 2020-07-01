Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı yeni ayın gelmesiyle birlikte merak konusu oldu. Geçtiğimiz ay 3 Haziran tarihinde açıklanan verilere göre, enflasyon mayısta yüzde 1,36 artarken, yıllık bazda yüzde 11,39 oldu. Ekonomide pek çok konuda belirleyici olacak Haziran ayı enflasyon oranları yeni ayın yaklaşmasıyla birlikte araştırılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bir önceki ayın enflasyon oranları yeni ayın ilk haftası içerisinde açıklanıyor. Peki, Haziran ayı enflasyon tahmini ne kadar oldu? İşte son veriler...
ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Haziarn ayının enflasyon verileri, 3 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde açıklanacak.
MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI NASILDI?
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık bazda yüzde 1,36, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,54 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,39, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 5,53 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayıs ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12,1, yurt içi üretici fiyatları yüzde 9,14 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 1,36, Yİ-ÜFE yüzde 1,54 artış gösterdi. TÜFE, mayısta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 4,57, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,39 yükseldi.
Yİ-ÜFE ise mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,54, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,15, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,53 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 9,14 artış gösterdi.
Sanayinin 4 sektörünün mayısta yıllık bazda değişimleri dikkate alındığında madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,63, imalatta yüzde 4,98, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 14,49, su temininde yüzde 6,61 artış görüldü.
Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise imalatta yüzde 1,62, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2,46 yükseliş olurken, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,74, su temininde yüzde 0,61 azalış kaydedildi.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında ara malında yüzde 6,09, dayanıklı tüketim malında yüzde 14,9, dayanıksız tüketim malında yüzde 9,01, sermaye malında yüzde 10,27 artış görülürken, enerjide yüzde 11,92 azalış gerçekleşti.
Bu grupların aylık değişimleri ise ara malında yüzde 1,52, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,44, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,45, sermaye malında yüzde 1,34, enerjide yüzde 1,73 artış olarak kayıtlara geçti.
Yıllık bazda en yüksek azalış, yüzde 61,57 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 51,27 ile kok ve rafine petrol ürünlerinde görüldü. Buna karşılık metal cevherleri yüzde 23,24, tütün ürünleri yüzde 22,38, diğer mamul eşyalar yüzde 20,55 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
Aylık en yüksek azalış, yüzde 32,31 ile ham petrol ve doğal gaz endeksinde gözlenirken, bunu yüzde 1,56 ile deri ve ilgili ürünler, yüzde 0,61 ile suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması izledi. Kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 4,93, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 4,54, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 3,57 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
Mayıs ayı ana harcama gruplarında fiyat değişimleri de belli oldu.
Mayısta bu kategoride aylık bazda en yüksek artış, yüzde 6,85 ile giyim ve ayakkabıda gerçekleşirken, bu grubu yüzde 3,30 ile ulaştırma, yüzde 1,92 ile çeşitli mal ve hizmetler takip etti.
Ana harcama grupları itibarıyla mayıs ayında azalış gösteren ana grup olmadı. En az artış gösteren gruplar ise yüzde 0,16 ile lokanta ve oteller, yüzde 0,22 ile sağlık ve yüzde 0,24 ile gıda ve alkolsüz içecekler olarak kayıtlara geçti.
YILLIK DEĞİŞİMLER
TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 21,41 ile alkollü içecekler ve tütün ana harcama grubunda görüldü. Bunu yüzde 20,86 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 14,45 ile konut izledi. Bu dönemde sağlıkta yüzde 13,07, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 12,87 artış gerçekleşti.
Geçen yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu ana harcama grupları sırasıyla yüzde 2,98 ile haberleşme, yüzde 3,74 ile eğlence ve kültür, yüzde 6,69 ile ulaştırma ve yüzde 7,68 ile giyim ve ayakkabı oldu.
Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden 70'inin ortalama fiyatında değişim olmazken, 66'sının ortalama fiyatında düşüş, 282'sinin ortalama fiyatında ise artış görüldü.
Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,70 artmasını bekliyor.
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,70 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,45, en yüksek yüzde 1,30 aralığında yer aldı.
HAZİRAN AYI ENFLASYON TAHMİNİ NE KADAR OLDU?
Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,70) göre, bir önceki ay yüzde 11,39 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,14'e çıkacağı hesaplanıyor.
Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,18 olurken, tahminler yüzde 7,50-11,60 aralığında yer aldı.
Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,36 artış göstermişti.