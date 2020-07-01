HALKBANK BAŞVURU ÜCRETİ VE BAŞVURU TARİHLERİ

Halkbank Müfettiş Yardımcısı iç kontrolör uzman yardımcısı ve banko görevlisi alımlarına başvurular 29 Haziran 2020 ile 12 Temmuz 2020 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi sınav başvuru anadolu.edu.tr adresinden gerçekleştirilecektir. Başvuru ücreti ne kadar? Adaylar Yazılı sınav başvuru yapabilmek için 140 TL sınav ücretinin Anadolu Üniversitesi web sitesi üzerinden başvuru ekranından kredi kartı ya da banka kartı ile ya da Halkbank İnternet şubesinden bankanın şubelerinden ödenebilecektir. Her üç ilana da başvurular için https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden gerekli başvuru adımlarının tamamlanması ile gerçekleştirilebilecek.