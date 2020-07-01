Kamu bankalarından Halkbank 2020 yılı personel alımı ilanı açıkladı. Buna göre Banko hizmetleri servis asistanı, kontrolör, uzman yardımcısı personel alım ilanlarına başvurular başladı. Halkbank Banko Hizmetleri Asistanı(Servis Asistanı) alımı yapılacağı duyuruldu. 29 Haziran'da başlayan başvurular 12 Temmuz'a kadar yapılabilecek. Sınav genel yetenek alanında sorulardan oluşacak ve 60 puan baraj olarak kabul edilecek. Adaylardan başvuru bedeli olarak 95 TL tahsil edilecektir. Sınav hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla tahsil edilecek bedel sinav.basvuru.anadolu.edu.tr web sitesi üzerinden ödenebilecek. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
BANKO, SERVİS ASİSTANI ALIMI;
Servis asistanı banko hizmetleri asistanı işe alım sınavı için adayların T.C. vatandaşı olmaları 1 Ocak 1990 yılı ve sonrası doğmuş olmaları erkek adayların askerliğini tamamlamış ya da 31 Aralık 2020 tarihine kadar tecil ettirmiş olmaları sağlık şartlarını taşımaları ve Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya engel herhangi bir durumun olmaması eğitim şartlarında üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmaları alım yapılacak olan illerde ikametgah etmeleri gerekmektedir.
MÜFETTİŞ, UZMAN, KONTROLÖR ALIMI;
Müfettiş yardımcılığı alımları için ve iç kontrolör alımlarına yönelik başvuru şartlarında kotrolör yardımcısı alımında 1 Ocak 1993, müfettiş yardımcısı alımında ise 1 Ocak 1992, yüksek lisans mezunları için 1990 doğumlu olmaları istenmektedir Müfettiş yardımcısı alımları sadece İstanbul ili için gerçekleştirilecektir.
HALKBANK BAŞVURU ÜCRETİ VE BAŞVURU TARİHLERİ
Halkbank Müfettiş Yardımcısı iç kontrolör uzman yardımcısı ve banko görevlisi alımlarına başvurular 29 Haziran 2020 ile 12 Temmuz 2020 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi sınav başvuru anadolu.edu.tr adresinden gerçekleştirilecektir. Başvuru ücreti ne kadar? Adaylar Yazılı sınav başvuru yapabilmek için 140 TL sınav ücretinin Anadolu Üniversitesi web sitesi üzerinden başvuru ekranından kredi kartı ya da banka kartı ile ya da Halkbank İnternet şubesinden bankanın şubelerinden ödenebilecektir. Her üç ilana da başvurular için https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden gerekli başvuru adımlarının tamamlanması ile gerçekleştirilebilecek.