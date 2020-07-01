Filyos Liman Projesi'nde sona gelindi! Asrın projesinde çalışmalara tam gaz devam!

FİLYOS LİMANI'NDA YILLIK YÜK KAPASİTESİ 25 MİLYON TON OLACAK

Projenin en önemli parçalarından biri olan Filyos Limanı'nın ilk etapta 5 milyon ton/yıl, ikinci etapta 20 milyon ton/yıl olmak üzere 25 milyon ton/yıl kapasiteye sahip olacak şekilde uygulamaya konulması planlanıyor.

Proje, Zonguldak Havalimanı'na yakınlığı, liman sahasının yakınından geçen demir yolu ve kara yolu bağlantısıyla önemli bir lojistik potansiyel barındırıyor.

Bölgenin bağımlı istihdam yapısını değiştirecek olan projenin, yeni iş alanları oluşturacak, mevcut tesislerin rekabet gücünü yükseltecek bir çalışma olarak öne çıkmasının yanı sıra Zonguldak, Bartın, Karabük illerinin yanında hinterland alanı içinde yer alan Ankara, Kırıkkale, Kastamonu, Çankırı, Bolu, Eskişehir ve Kayseri bölgesine de hizmet etmesi öngörülüyor.

BÖLGE LOJİSTİKTE REKABETÇİ KONUMA GELECEK

Projeyle bölgenin, Filyos Vadisi'nin sanayi ve ticaret alanında yeni oluşumlara alternatif merkez olma şansına sahip olmasıyla lojistikte rekabetçi konuma gelmesi hedefleniyor.

Limanın yapımıyla İstanbul limanlarındaki yoğunluğun da azalması öngörülüyor.

Proje, geri sahasındaki endüstri tesisleri ile birlikte sahanın topografik koşullarının uygun olması ve bölgenin Ankara hinterlandında yer alması dolayısıyla özel bir öneme sahip bulunuyor.

Projeyle önemli bir ticaret merkezi haline gelecek Filyos Limanı'nın, Türkiye deniz taşımacılığı ihtiyacının yüzde 10-15'ini karşılamasıyla 20-30 bin kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam sağlaması hedefleniyor.



