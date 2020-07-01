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    • 01.07.2020 10:11
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    • 01.07.2020 10:12
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    2020 Temmuz ayı ve KPSS şartsız personel alım ilanları başvuru şartları! Memur, personel, işçi ve i alımları

    Temmuz ayına girdiğimiz şu günlerde ve KPSS şartsız personel alım ilanları tüm hızı ile devam ediyor. Bu anlamda https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/ internet sitesi üzerinden memur, personel, işçi ve i alımları açıklanıyor. Kamu kurumları Temmuz ayı içerisinde başvuruları alınmaya devam eden kamu personel alım ilanlarını derledik. Hangi kurum kaç kişi alacağı her ilan için farklı verildi. Kurumlar personel alımları, işçi alımları, kamu personel alımları ve memur alımları hangi şartlarda ve hangi şehirlere yapacağını duyurdu.  İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    2020 Temmuz ayı KPSS ve KPSS şartsız personel alım ilanları başvuru şartları!

    Temmuz ayı içerisinde başvuruları alınmaya devam edilecek olan kamu personel alım ilanları bulunuyor. Personel, işçi, kamu personeli ve memur alımları hangi şartlarda ve kaç kuruma yapıldığı detayları haberimizde… İstanbul İli Sultangazi Belediye Başkanlığı alınacak 15 personelin en az lise ve dengi okul mezunu Kadın/Erkek Zabıta Memuru olarak kurum bünyesinde görevlendirileceği belirtiliyor. Çalışma Bakanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları kamu personeli alım bilgilerinin duyurulması için 3 farklı ilan yayımlandı. İlgili ilanlar; 4857 Sayılı Kanun Kapsamında Ziraat Mühendisi Alımı Hakkında Duyuru; Ön Lisans (MYO) Mezunu Sürekli İşçi Alımı Hakkında Duyuru; Meslek Lisesi Mezunu Sürekli İşçi Alımı Hakkında Duyuru başlıkları ile ilgili vatandaşların bilgisine sunuldu. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 126 itfaiye eri alımı yapıyor. Bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

    Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları A.Ş. (TCDD) Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımladığı ilanda farklı illerde kurum bünyesinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli kadroda toplam 79 Yardımcı Makinist alımı başvuruları başladı.

    Aksaray Belediyesi 25 İtfaiye Eri Alım İlanı Yayımlandı! KPSS 60 ve En Az Lise Mezunu. Başvuru Tarihleri: 06/07/2020 tarihinden 10/07/2020 tarihi mesai bitimine kadar.

    Trabzon Üniversitesi Büro Memuru alımı için 8 farklı ilan talebi açılmış olup; toplamda 10 kişilik Büro Memuru alım kontenjanı ilan edilmiştir.

    Ankara Büyükşehir Belediyesi Düşük KPSS İle 300 Kamu Personeli Alım İlanı Yayımlandı! Başvuru Tarihleri: Başvurular 01 Temmuz 2020 tarihi ile 10 Temmuz 2020 tarihi arasında yapılacak.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kuruluşlarından olan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde istihdam edilecek olan personeller için detaylar açıklanırken; alımların Müfettiş Yardımcısı unvanı ile gerçekleştirileceği ilan edildi.

    Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 50 Memur Alımı. Başvuru Tarihleri: 17/07/2020 - 27/07/2020 tarihleri arasında.

    Dış işleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanda sekreter alımı yapılacağı duyuruldu. Bakanlık Başkonsolosluğa en az lise mezunu bay veya bayan adaylar arasından sekreter alımı başvuru şartları sunuldu.

    Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere kamu personeli alım ilanına çıkıldığı açıklandı. Farklı niteliklerde talep edilen personel alımları için KPSS, YDS puan şartları önem arz ederken; 6 kişilik kontenjan açıldığı ilan edildi.

    Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel müdürlüğü ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre alınacak 14 personelin sözleşmeli kadroda 1 Sekreter, 4 Gemi Adamı, 2 Tekniker, 6 Teknisyen ve 1 Şoför olarak kurumlar bünyesinde görevlendirileceği belirtildi.

    Turgut Özal Üniversitesi Büro Personeli Alıyor. Malatya'da akademik ve kamu hizmetlerine devam eden Turgut Özal üniversitesi dahilinde 3 kişilik kontenjanla Büro Görevlisi alımı yapılacağı açıklanırken; ilgili alımlara dair güncel başvuru kılavuzu da yayımlandı.

    Sivas İli Zara Belediye Başkanlığı alınacak personelin Genel İdare Hizmetler sınıfında Muhasebeci olarak kurum bünyesinde istihdam edileceği belirtildi.

    Sivas İli Akıncılar Belediye Başkanlığı alınacak 5 personelin 3 Memur ve 2 Zabıta Memuru olarak kurum bünyesinde istihdam edileceği belirtildi.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası bünyesinde görevlendirilmek üzere çeşitli, unvan, branş ve enstrüman alanlarına dair personel alımları yapılacağı ilan edildi.

    HSYK Personel Alımı: Yapılan duyuru metni ve ilan edilen güncel başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre; Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSYK) tarafından yapılacağı açıklanan memur alımı için 10 kişilik kontenjan açıldığı ilan edildi.

    İŞTE TÜM İLANLAR

    DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI

    4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

    6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    EGE ÜNİVERSİTESİ

    310 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

    DR. ÖĞRETİM ÜYESİ İPTAL İLANI YAYIMLADI

    YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

    DÜZELTME İLANI YAYIMLANDI

    AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

    25 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    HAMUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    ÇİFTELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

    25 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

    10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    BELDE A.Ş. 6 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    YENİŞEHİR (BURSA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    YESAŞ 5 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    KAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    3 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    15 MEMUR ALACAK


    YENİKENT (KÜTAHYA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MUHASEBECİ ALACAK


    FIRAT KALKINMA AJANSI

    6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    30 Haziran

    BUHARKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    4 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    9 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    70 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    227 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

    DÜZELTME İLANI YAYINLANDI


    GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

    1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    BARTIN ÜNİVERSİTESİ

    14 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    SUNGURLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    SUNBETON İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

    26 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    126 İTFAİYE ERİ ALACAK


    EDREMİT (BALIKESİR) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK


    BOĞAZLIYAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 GEÇİCİ ENGELLİ İŞÇİ ALACAK


    MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    71 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    GÜZEL AYVALIK LTD.ŞTİ., 5 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    33 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

    LABRANDA KAZI BAŞKANLIĞI 8 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    BARTIN GIDA LTD.ŞTİ.3 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    FOÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    BAĞ-KENT LTD.ŞTİ .,2 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    İSTANBUL DİJİTAL MEDYA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

    1 SÜREKLİ İŞÇİ (SOSYAL MEDYA ASİSTANI) ALACAK


    MAZIDAĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    18 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    YENİŞEHİR (MERSİN) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    7 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    KAYIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    ÖZKAYIHAN LTD. ŞTİ., 4 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    BULANCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    BULANCAK BETON A.Ş. 1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    OĞUZLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    BAHŞILI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 ESKİ HÜKÜMLÜ ALACAK


    BAHŞILI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    İNCESU (KAYSERİ) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    ORBEL İNŞAAT GÜVENLİTAAH.HİZ.NAK.TURSAN.VE TİC.A.Ş.

    3 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    ALPU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    ALPUBEL ENERJİ A.Ş., 2 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    UMURBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    29 Haziran

    BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

    8 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

    15 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    10 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    YALOVA ÜNİVERSİTESİ

    19 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

    11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

    2 SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK


    SAĞLIK BAKANLIĞI

    2020 YILI 3. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI


    BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

    20 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    CİDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    KARAYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    5 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

    32 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

    71 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    ECEABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    10 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    19 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    İZDOĞA 1 ÇEVRE MÜHENDİSİ ALACAK


    FOÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    BAĞ-KENT SAĞ. EĞT. SOSYAL HİZ.TUR.İNŞ.GIDA SAN. LTD.ŞTİ..2 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    İSTANBUL ŞEHİR HATLARI TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

    1 HEMŞİRE ALACAK


    İSTTELKOM İSTANBUL ELEKTRONİK HABERLEŞME VE ALTYAPI HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

    1 SÜREKLİ İŞÇİ (AVUKAT) ALACAK


    NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

    3 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    ANKARA ÜNİVERSİTESİ

    315 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    ANAMUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    10 SÜREKLİ İŞÇİ 1 KİMYA MÜHENDİSİ ALACAK


    BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    9 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    BARTIN GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    1 ENGELLİ İŞÇİ ALACAK


    GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    GEMTAŞ GEMLİK SAN.TİC.AŞ. 2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    YENİCE (KARABÜK) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    IHLAMUR TERAS SAN.TİC.LTD.ŞTİ.2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

    1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

    7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

    215 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

    6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK


    EGE ÜNİVERSİTESİ

    10 ESKİ HÜKÜMLÜ ALACAK


    KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    5 ENGELLİ İŞÇİ ALACAK


    KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    4 ESKİ HÜKÜMLÜ ALACAK

    26 Haziran

    KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

    STRATONİKEİA VE LAGİNA KAZI BAŞKANLIĞI YATAĞAN/MUĞLA 9 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    4 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    GAZİ ÜNİVERSİTESİ

    19 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

    28 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    126 İTFAİYE ERİ ALACAK


    AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

    82 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

    14 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK


    TRABZON ÜNİVERSİTESİ

    10 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK


    KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

    CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI 31STAJYER SANATÇI ALACAK


    HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

    1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

    15 UZMAN / UZMAN YRD. ALACAK


    DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

    İZMİR BİYOTIP VE GENOM MERKEZİ 2 VETERİNER HEKİM ALACAK


    DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

    1 SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK

    25 Haziran

    İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    İBB GRAND-PLAZA GIDA TURİZM İŞLETMELERİ AŞ. 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    İZMİR TORBALI PERS.GÜV.GID.İNŞ.PEYZ.TURZ.SAN.VE TİC.AŞ.60 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

    4 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

    1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

    4 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

    37 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


    HARRAN ÜNİVERSİTESİ

    29 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

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    Haberler Ekonomi 2020 Temmuz ayı KPSS ve KPSS şartsız personel alım ilanları başvuru şartları! Memur, personel, işçi ve kamu personeli alımları
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