Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kuruluşlarından olan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde istihdam edilecek olan personeller için detaylar açıklanırken; alımların Müfettiş Yardımcısı unvanı ile gerçekleştirileceği ilan edildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 50 Memur Alımı. Başvuru Tarihleri: 17/07/2020 - 27/07/2020 tarihleri arasında.

Dış işleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanda sekreter alımı yapılacağı duyuruldu. Bakanlık Başkonsolosluğa en az lise mezunu bay veya bayan adaylar arasından sekreter alımı başvuru şartları sunuldu.