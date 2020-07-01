Temmuz ayı içerisinde başvuruları alınmaya devam edilecek olan kamu personel alım ilanları bulunuyor. Personel, işçi, kamu personeli ve memur alımları hangi şartlarda ve kaç kuruma yapıldığı detayları haberimizde… İstanbul İli Sultangazi Belediye Başkanlığı alınacak 15 personelin en az lise ve dengi okul mezunu Kadın/Erkek Zabıta Memuru olarak kurum bünyesinde görevlendirileceği belirtiliyor. Çalışma Bakanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları kamu personeli alım bilgilerinin duyurulması için 3 farklı ilan yayımlandı. İlgili ilanlar; 4857 Sayılı Kanun Kapsamında Ziraat Mühendisi Alımı Hakkında Duyuru; Ön Lisans (MYO) Mezunu Sürekli İşçi Alımı Hakkında Duyuru; Meslek Lisesi Mezunu Sürekli İşçi Alımı Hakkında Duyuru başlıkları ile ilgili vatandaşların bilgisine sunuldu. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 126 itfaiye eri alımı yapıyor. Bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları A.Ş. (TCDD) Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımladığı ilanda farklı illerde kurum bünyesinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli kadroda toplam 79 Yardımcı Makinist alımı başvuruları başladı.
Aksaray Belediyesi 25 İtfaiye Eri Alım İlanı Yayımlandı! KPSS 60 ve En Az Lise Mezunu. Başvuru Tarihleri: 06/07/2020 tarihinden 10/07/2020 tarihi mesai bitimine kadar.
Trabzon Üniversitesi Büro Memuru alımı için 8 farklı ilan talebi açılmış olup; toplamda 10 kişilik Büro Memuru alım kontenjanı ilan edilmiştir.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Düşük KPSS İle 300 Kamu Personeli Alım İlanı Yayımlandı! Başvuru Tarihleri: Başvurular 01 Temmuz 2020 tarihi ile 10 Temmuz 2020 tarihi arasında yapılacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kuruluşlarından olan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde istihdam edilecek olan personeller için detaylar açıklanırken; alımların Müfettiş Yardımcısı unvanı ile gerçekleştirileceği ilan edildi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 50 Memur Alımı. Başvuru Tarihleri: 17/07/2020 - 27/07/2020 tarihleri arasında.
Dış işleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanda sekreter alımı yapılacağı duyuruldu. Bakanlık Başkonsolosluğa en az lise mezunu bay veya bayan adaylar arasından sekreter alımı başvuru şartları sunuldu.
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere kamu personeli alım ilanına çıkıldığı açıklandı. Farklı niteliklerde talep edilen personel alımları için KPSS, YDS puan şartları önem arz ederken; 6 kişilik kontenjan açıldığı ilan edildi.
Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel müdürlüğü ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre alınacak 14 personelin sözleşmeli kadroda 1 Sekreter, 4 Gemi Adamı, 2 Tekniker, 6 Teknisyen ve 1 Şoför olarak kurumlar bünyesinde görevlendirileceği belirtildi.
Turgut Özal Üniversitesi Büro Personeli Alıyor. Malatya'da akademik ve kamu hizmetlerine devam eden Turgut Özal üniversitesi dahilinde 3 kişilik kontenjanla Büro Görevlisi alımı yapılacağı açıklanırken; ilgili alımlara dair güncel başvuru kılavuzu da yayımlandı.
Sivas İli Zara Belediye Başkanlığı alınacak personelin Genel İdare Hizmetler sınıfında Muhasebeci olarak kurum bünyesinde istihdam edileceği belirtildi.
Sivas İli Akıncılar Belediye Başkanlığı alınacak 5 personelin 3 Memur ve 2 Zabıta Memuru olarak kurum bünyesinde istihdam edileceği belirtildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası bünyesinde görevlendirilmek üzere çeşitli, unvan, branş ve enstrüman alanlarına dair personel alımları yapılacağı ilan edildi.
HSYK Personel Alımı: Yapılan duyuru metni ve ilan edilen güncel başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre; Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSYK) tarafından yapılacağı açıklanan memur alımı için 10 kişilik kontenjan açıldığı ilan edildi.
İŞTE TÜM İLANLAR
DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI
4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
EGE ÜNİVERSİTESİ
310 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ İPTAL İLANI YAYIMLADI
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
DÜZELTME İLANI YAYIMLANDI
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
25 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
HAMUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
ÇİFTELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
25 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BELDE A.Ş. 6 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
YENİŞEHİR (BURSA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
YESAŞ 5 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
KAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
3 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
15 MEMUR ALACAK
YENİKENT (KÜTAHYA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MUHASEBECİ ALACAK
FIRAT KALKINMA AJANSI
6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
30 Haziran
BUHARKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
4 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
9 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
70 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
227 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
DÜZELTME İLANI YAYINLANDI
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
14 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
SUNGURLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
SUNBETON İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
26 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
126 İTFAİYE ERİ ALACAK
EDREMİT (BALIKESİR) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
BOĞAZLIYAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 GEÇİCİ ENGELLİ İŞÇİ ALACAK
MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
71 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
GÜZEL AYVALIK LTD.ŞTİ., 5 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
33 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
LABRANDA KAZI BAŞKANLIĞI 8 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BARTIN GIDA LTD.ŞTİ.3 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
FOÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BAĞ-KENT LTD.ŞTİ .,2 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
İSTANBUL DİJİTAL MEDYA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 SÜREKLİ İŞÇİ (SOSYAL MEDYA ASİSTANI) ALACAK
MAZIDAĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
18 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
YENİŞEHİR (MERSİN) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
7 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
KAYIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ÖZKAYIHAN LTD. ŞTİ., 4 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
BULANCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BULANCAK BETON A.Ş. 1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
OĞUZLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
BAHŞILI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 ESKİ HÜKÜMLÜ ALACAK
BAHŞILI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
İNCESU (KAYSERİ) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
ORBEL İNŞAAT GÜVENLİTAAH.HİZ.NAK.TURSAN.VE TİC.A.Ş.
3 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
ALPU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ALPUBEL ENERJİ A.Ş., 2 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
UMURBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
29 Haziran
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
8 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
15 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
10 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
19 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
2 SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK
SAĞLIK BAKANLIĞI
2020 YILI 3. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
20 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
CİDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
KARAYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
5 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
32 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
71 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
ECEABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
10 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
19 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İZDOĞA 1 ÇEVRE MÜHENDİSİ ALACAK
FOÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BAĞ-KENT SAĞ. EĞT. SOSYAL HİZ.TUR.İNŞ.GIDA SAN. LTD.ŞTİ..2 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
İSTANBUL ŞEHİR HATLARI TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 HEMŞİRE ALACAK
İSTTELKOM İSTANBUL ELEKTRONİK HABERLEŞME VE ALTYAPI HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 SÜREKLİ İŞÇİ (AVUKAT) ALACAK
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
3 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
315 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
ANAMUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
10 SÜREKLİ İŞÇİ 1 KİMYA MÜHENDİSİ ALACAK
BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
9 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BARTIN GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1 ENGELLİ İŞÇİ ALACAK
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
GEMTAŞ GEMLİK SAN.TİC.AŞ. 2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
YENİCE (KARABÜK) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
IHLAMUR TERAS SAN.TİC.LTD.ŞTİ.2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
215 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
EGE ÜNİVERSİTESİ
10 ESKİ HÜKÜMLÜ ALACAK
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
5 ENGELLİ İŞÇİ ALACAK
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
4 ESKİ HÜKÜMLÜ ALACAK
26 Haziran
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
STRATONİKEİA VE LAGİNA KAZI BAŞKANLIĞI YATAĞAN/MUĞLA 9 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
4 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
19 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
28 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
126 İTFAİYE ERİ ALACAK
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
82 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
14 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
10 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI 31STAJYER SANATÇI ALACAK
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)
15 UZMAN / UZMAN YRD. ALACAK
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İZMİR BİYOTIP VE GENOM MERKEZİ 2 VETERİNER HEKİM ALACAK
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
1 SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK
25 Haziran
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İBB GRAND-PLAZA GIDA TURİZM İŞLETMELERİ AŞ. 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İZMİR TORBALI PERS.GÜV.GID.İNŞ.PEYZ.TURZ.SAN.VE TİC.AŞ.60 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
4 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
4 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
37 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
29 AKADEMİK PERSONEL ALACAK