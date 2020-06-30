Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2020 İstanbul, Ankara, İzmir kurbanlık fiyatları!

Dini bayramımız olan Kurban Bayramı 2020 yılında 30 Temmuz'da idrak edilecek. Müslüman alemine vacip kılınan kurban kesme ibadeti bu yıl corona virüsten dolayı önlemler alınarak yapılacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 2020 kurbanlık fiyatlarına dair bilgiler paylaşınca milyonlarca Müslüman alemi kurbanlık satışlarının başlayıp başlamadığını merak eder oldu. Konuya dair tüm detayları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?
Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 takvimine göre 30 Temmuz'da Kurban Bayramı başlıyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bazı illerimizde kurban pazar alanları kurulmaya başlandı. Kurban kesme ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatlarını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yurt içi kurban vekaletinin 975 lira, yurt dışı kurban vekaletinin 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
KURBAN SATIŞLARI BAŞLADI MI?
Türkiye'nin birçok bölgesinde Kurban Bayramı için hazırlıklar başladı. Her yıl yüzlerce vatandaşın, kurban kesmek amacıyla yoğun talep gösterdiği Yakacık Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda, kurbanlık satışı yapmak isteyenler için başvurular başladı. 30 Haziran'a kadar kurban satışı yapacak besicilerin, gerekli belgelerle, Yenimahalle Zabıta Merkez Karakol Amirliği'ne başvuru yapması gerekiyor. Geçtiğimiz yıl 324'ü büyük çadır, 45'i küçük çadır olarak toplamda 369 çadır ile hizmet veren Yenimahalle Belediyesi Yakacık Kurban Alanı'nda, bu yıl pandemi sebebiyle yüzde 50 kapasiteyle hizmet verilecek. En fazla 150 çadır kurulacak alanda, hummalı çalışmalar da başladı. Alanda bir yandan temizlik bir yandan da alan düzenlemesi yapılarak çadır yerleri belirleniyor. Aydın'da Kurban Bayramı öncesi koç ve boğaların yanı sıra develerin de kurbanlık satışları yapılmaya başlandı. Fiyatları büyüklüğüne göre 12 ile 20 bin lira arasında değişen kurbanlık develer, Türkiye'nin her şehrine gönderiliyor.
SİVAS'TA KURBANLIK FİYATLARI BELİRLENDİ!
Büyükbaş besiciliğin merkezlerinden olan Sivas'ta canlı kurbanlıkların kilosu 24-30 lira arasında satışa sunulacak. Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Sivas'ta kurban fiyatlarını açıkladı. Alınan karara göre, inek 24, koyun 25, düve 26, tosun 27, erkek koyun kilogramı ise 30 liradan satılacak. Geçen sene 30 kiloluk büyükbaş hisse fiyatı bin 600 civarında oldu. Küçükbaş fiyatı da 800 TL ile bin 200 TL arasında oldu. Bu sene büyükbaş hissesi bin 800-850 civarında, küçükbaş hayvan da bin 350 TL civarında olabilir.
ÖNLEMLER ALINDI!
Hayvan pazarlarında koronavirüs önlemleri kapsamında bir takım önlemler alındı. Önlemler şu şekilde sıralandı:
-Kurban Bayramı'nda bir gelenek olan tokalaşma artık olmayacak.
-Bunun yanı sıra maske ve sosyal mesafe kuralına uyulacak.
-Çadırlar arasında 2 metre mesafe zorunluluğu olacak.
-Vatandaşların el dezenfeksiyonu ve ateş ölçüm işlemleri yapılacak.