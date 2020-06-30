

EKSTRE GÖNDERİMİ DEVAM EDECEK

Dolandırıcılığın önüne geçmek için tek kullanımlık şifreler konusunda tedbirler artırılıyor. Banka tarafından doğrulanmayan, teyidi alınmayan hiçbir telefon ve mail adresiyle bilgi paylaşımında bulunulmayacak. Yeni dönemde müşteriye ekstre, dekont, hesap özeti gibi bilgilerin gönderimi devam edecek.

YENİ KİMLİKLERLE İŞLEM YAPILABİLECEK

Yönetmeliğin bir diğer ayağı da 1 Ocak 2021'de yürürlüğe giriyor. Üçlü güvenlik uygulaması kapsamında ikili doğrulama yapılacak. Yeni sistemle biyometrik, sahip olunan bilgiler ve bilinen bilgilerden ikisi kullanılacak. Yeni elektronik kimlikler ve pin numaraları ile artık bankacılık işlemleri yapılabilecek.