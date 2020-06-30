"RİSK VE GETİRİ İTİBARİYLE ALTINDA YÜZDE 50 YÜZDE 50 ŞANS VAR"

"Altında hangi şartlarda yukarıya doğru gideceğiz" diyen Karabulut, pandemide ikinci dalga ve ekonomilerin tekrar kapanacağı beklentisi hakim olursa fonların nakit ihtiyacı sebebiyle altındaki pozisyondan çıkış olabileceğini belirtti.