Ev almak isteyenler için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı uygun fiyatlara satışlara başladı. Açık satış yöntemi ile satışa çıkarılan evleri almak isteyenler TOKİ'ye başvurabiliyor. Haziran ve Eylül ayına kadar çeşitli illerde satışlar devam ediyor. Satış işlemlerine yönelik reklam, tanıtım, pazarlama ve satış organizasyonu hizmetleri Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından yerine getirilecektir. Bu çerçevede, tekliflerin İdareye iletilmesi aşamasında alıcı adaylarının, Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin KDV Hariç satış bedeli üzerinden alınan %2 (yüzdeiki) + KDV (%2 komisyon bedelinin %18'i) oranındaki komisyon bedelini yatırması gerekmektedir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
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BAŞVURU SIRASINDA NELER GEREKECEK?
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan ve 18 yaşını doldurmuş olan gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun kurulmuş tüzel kişilikler başvuru yapabilecektir.
- Fotoğraflı nüfus cüzdanı,
- Vatandaşlık kimlik ve Vergi sicil numaraları,
- Yetkili Banka Şubelerine Nakit olarak;
muhammen bedeli 99.999.- TL ye kadar olanlar için 5.000.-(Beşbin) TL,
muhammen bedeli 100.000 - 349.999.- TL'ye kadar olanlar için 10.000.-(Onbin) TL,
muhammen bedeli 350.000 – 999.999.- TL'ye kadar olanlar için 50.000.-(Ellibin) TL,
muhammen bedeli 1.000.000.- TL ve üstünde olanlar için 100.000.-(Yüzbin) TL katılım teminatı ödemek zorundadırlar.
- Başvuruların vekaleten yapılması durumunda, satışlarla ilgili tüm belgeleri düzenleme, imzalama, beyan ve taahhütlerde bulunma yetkisini içeren vekaletname,
- Başvuru bir tüzel kişilik adına yapılacak ise, Şirketin yetki belgesi ve yetkili kişinin vekalet ile imza sirküleri.
(Alıcılar başvuru sırasında "Açık Artırma Satış Şartnamesi"ni imzalayacaklardır.)
ÖDEME KOŞULLARI
Taşınmazların vade seçenekleri ek tabloda yer almaktadır. Ek tabloda yer alan ve hemen teslimli olarak satışa sunulan projelerde; Taşınmazlar mevcut durumu ile satışa sunulmuş olup, alıcılar taşınmazı görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacaktır. İdarece bu taşınmazlarda herhangi bir tadilat ve onarım yapılmayacaktır.
Muhammen bedeller bütün projeler için KDV hariç olarak belirlenmiş olup, vadeli işyeri satışları ile Kuzey Kent 341 Konut Projesinde yer alan villa ve İstanbul Bakırköy Yalı Ataköy Projesinde yer alan konutlar Gayrimenkul Satış Sözleşmesinde belirtilen satış bedeli ve teslim tarihine kadar gerçekleşen dönem artışları toplamı üzerinden hesaplanan tutar esas alınarak 3065 sayılı yasa kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi tutarı, taşınmazın tesliminden sonraki vadelere yayılarak tahsil edilecek, ayrıca vade sonuna kadar altı aylık artış dönemlerinin başında borç bakiyesine uygulanan artış tutarı üzerinden hesaplanan KDV tutarı kalan vadelere yayılarak, peşin işyeri satışları ile konutların satışlarında ise projenin teslimi aşamasında peşin olarak tahsil edilecektir.
Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama aşamasında sözleşmeye ilişkin (tek nüsha) damga vergisi, ihale karar pulu ile vb. giderler alıcı tarafından ödenecektir. Vadeli İşyeri/konut satışlarında taksit borç bakiyesi, vade süresince her altı ayda bir (Ocak ve Temmuz), teslim ve artış oranı bilgilerini içeren tabloda yer alan artış oranları uygulanarak hesaplanır ve alıcı tarafından ödenir. İlk taksit ödeme tarihi sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki ay olup, söz konusu satışlar ile ilgili ilk artış uygulaması Ocak 2021 tarihinde realize edilecektir.
Vadeli satışlarda belirlenen peşinat oranları asgari oranlar olup, dileyen alıcılar kredilendirilen borç bakiyelerini düşürebilmek amacıyla satış tarihinde ek peşinat ödemesi hakkına sahiptir.
Satış işlemlerine yönelik reklam, tanıtım, pazarlama ve satış organizasyonu hizmetleri Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından yerine getirilecektir. Bu çerçevede, tekliflerin İdareye iletilmesi aşamasında alıcı adaylarının, Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin KDV Hariç satış bedeli üzerinden alınan %2 (yüzdeiki) + KDV (%2 komisyon bedelinin %18'i) oranındaki komisyon bedelini yatırması gerekmektedir.
Ayrıca, sözleşmeden doğan Banka Komisyonu alıcıya aittir.
İL İL SATIŞA SUNULAN DAİRELER
Uygun fiyatlara satılan evler şöyle:
Kırıkkale
610 daire
Bolu
43 daire
Kırşehir
3 daire
Kütahya
10 daire
Çankırı
73 daire
Malatya
7 daire
Niğde
5 daire
Bitlis
1 daire
Hatay
70 daire
Kars
9 daire
Samsun
147 daire
Ankara
629 daire
Şanlıurfa
12 daire
Balıkesir
3 daire
Antalya
208 daire
Yozgat
4 daire
Sinop
4 daire
HANGİ İLLERDE ARSA SATIŞI VE KİRALAMASI VAR?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Tekirdağ illerinde toplam 3.800.951 m2 büyüklüğünde 199 adet arsayı satışa sundu.
Ayrıca Iğdır, Konya ve İzmir illerinde yaklaşık 1.304.819 m² arsada 5 yıl süre ile kiralanacak.
SATIŞ ŞARTNAMESİ İÇİN TIKLAYINIZ
SATIŞ NASIL YAPILACAK?
Muhammen bedeli yaklaşık 1.100.305.828 TL olan arsaların satışı ve kiralanması "Açık Artırma" yöntemi ile yapılacak.
Müzayede 9 Temmuz 2020 tarihinde (Perşembe günü), saat 13:30'da Bilkent Otel Ankara ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten (www.emlakyonetim.com.tr) canlı yayında da teklif verilebilecek.
ARSALARIN NİTELİKLERİ NELERDİR?
Arsaların nitelikleri şöyle; konut, ticaret, rekreasyon alanı, özel eğitim, sosyal ve kültürel tesis, tarım ve hayvancılık tesis alanı, eğitim, dini tesis, pazar, tarım ve çorak arsalar.
SATIŞA SUNULAN ARSALARDAN BAZILARININ ÖZELLİKLERİ
• İstanbul Başakşehir İkitelli'de ticaret ve kapalı spor tesis alanı, Büyükçekmece'de plansız arsalar, Eyüpsultan'da konut ve yol alanları, Pendik'te konut alanları, Tuzla'da turizm, ticaret ve konut alanı nitelikli arsalar.
• Ankara Gölbaşı Virancık'ta konut, Sincan'da konut ve ticaret, Yenimahalle Yakacık'ta küçük sanayi sitesi ve konut alanı nitelikli arsalar.
• İzmir Aliağa'da konut alanları,
• Konya Karatay'da küçük sanayi alanları,
• Balıkesir'de ticaret alanları,
• Sakarya Karasu'da konut ve park alanları,
• Afyonkarahisar Çay ilçesinde, konut, sanayi, tarım ve hayvancılık tesis alanı nitelikteki arsalar.
Not: Satış Listesinin "Açıklamalar" bölümünde de bahsedildiği üzere, "Hmax: Serbest" olan taşınmazlar için Satış Şartnamesinin 36.maddesinin dikkatle incelenmesi gerekmektedir.
SATIŞLA İLGİLİ BİLGİLERE NEREDEN ULAŞILABİLİR?
Satışa ilişkin detaylı bilgiye www.toki.gov.tr ve www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.