TOKİ Ankara Çubuk kura sonuçları isim listesi! TOKİ Ankara Çubuk kura çekilişi için heyecan dorukta. Binlerce ailenin ev sahibi olmak için başvuruda bulunduğu 100 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı devam ediyor. Çekiliş takviminde bugün Ankara'nın Çubuk ilçesinde inşa edilecek 500 konut bulunuyor. TOKİ Ankara Çubuk kura çekilişi canlı yayın merakla bekleniyor. Peki, TOKİ Ankara Çubuk kura sonuçları açıklandı mı?
TOKİ ANKARA ÇUBUK KURA SONUÇLARI
TOKİ Ankara Çubuk kura sonuçları isim listesi henüz duyurulmadı. Aşağıdaki linke tıklayarak sonuçların açıklanıp açıklanmadığını öğrenebilirsiniz.
SÖZLEŞME İMZALANMASI
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Temerküz Şubesinde (Daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.
Sözleşme imzalama aşamasında;
Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,
Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,
Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.
ÖDEMELER NASIL OLACAK?
Hak sahiplerine konutlar;
Satış fiyatının %10'u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.
Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.