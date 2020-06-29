Son dakika: 10 yıl vadeli kredi müjdesi! Bakan Pekcan duyurdu!

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Türk Eximbank, Dünya Bankası garantisi altında bankalar konsorsiyumundan 380 milyon avro kredi sağladı." ifadelerini kullandı.

Pekcan "İhracatçılara 10 yıla varan vadeyle kullandırılacak işletme sermayesi ve yatırım harcamaları finansmanı için yeni kredi penceresi açılacak." dedi.

Bakan Pekcan "Bu kaynak, Dünya Bankasının kısmi kredi garanti yapısı altında Türkiye'de gerçekleşen ilk, dünyada ise benzer yapıda ikinci işlem."

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