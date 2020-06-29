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    • 29.06.2020 11:33
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    Son dakika: 10 yıl vadeli kredi müjdesi! Bakan Pekcan duyurdu!

    Son dakika haberleri... "Türk Eximbank, garantisi altında lar konsorsiyumundan 380 milyon avro kredi sağladı." ifadelerini kullandı.

    10 yıl vadeli kredi müjdesi!

    Son dakika haberleri... "Türk Eximbank, garantisi altında lar konsorsiyumundan 380 milyon avro kredi sağladı." ifadelerini kullandı.

    Pekcan "İhracatçılara 10 yıla varan vadeyle kullandırılacak işletme sermayesi ve yatırım harcamaları finansmanı için yeni kredi penceresi açılacak." dedi.

    Bakan Pekcan "Bu kaynak, Dünya Bankasının kısmi kredi garanti yapısı altında 'de gerçekleşen ilk, dünyada ise benzer yapıda ikinci işlem."

    Ayrıntılar geliyor...

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