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    • Ekonomi
    • 29.06.2020 17:22
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    • 29.06.2020 17:26
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    Son dakika: açıkladı: sektörü net kârı beş ayda 27.3 milyar lira oldu

    Son dakika haberi... Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre cılık sektörünün net kârı, yılın ilk beş ayında, yıllık bazda yaklaşık yüzde 39 artışla 27.3 milyar liraya yükseldi.

    27.3 milyar liralık kar!
    Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun () Mayıs ayı verilerine göre sektörün kredileri de yıllık bazda yüzde 24, beş aylık dönemde de yüzde 19 artışla 3.16 trilyon liraya çıktı.



    cılık sektörünün toplam mevduatı da Mayıs sonunda, yıllık bazda yüzde 31 ve beş aylık dönemde yüzde 16 artışla 2.97 trilyon liraya yükseldi.
    Bankacılık sektörünün Mayıs sonunda takipteki krediler oranı yüzde 4.54 ve sermaye yeterlilik rasyosu da yüzde 19 düzeyinde hesaplandı.

    Haberler Ekonomi Son dakika: BDDK açıkladı: Bankacılık sektörü net kârı beş ayda 27.3 milyar lira oldu
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