İşten çıkarma yasağı bitti mi? Vergi borçları ile ilgili yapılandırma gündemde mi?

İşsizlik maaşı alabilmek için ne zaman başvurmak gerekiyor?

İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri ayın 5-8 arası yapılıyordu. Çalışma Bakanlığı bunu öne aldı ve cumaya kadar ödemeler yapılacak. Muhtemelen emeklilerin ikramiyeleri de erkene alınacak.

İşsizlik maaşı için işsiz kaldıktan sonra hemen başvurmak gerekiyor. Yani bir ay içinde başvurmalıyız. Başvurmazsak ne olur? Zamandan kayıp yaşanır.