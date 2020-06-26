Tarih verildi! İşsizlik maaşı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? İşsizlik maaşı KÇÖ erken mi yatacak?

İşsizlik maaşı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? İşsizlik maaşı kısa çalışma ödeneği erken mi yatacak? Binlerce kişinin faydalandığı işsizlik ve kısa çalışma ödenekleri hakkında vatandaşlar araştırma yapıyor. İş sahibi olmayan kişiler işsizlik maaşından faydalanabilirken kısa çalışma düzenine çıkarılan işçiler de kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar sorusuna yanıt arıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Haziran ayına ait ödemelerin ne zaman yapılacağını duyurdu.

BAKAN SELÇUK AÇIKLADI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 29 Haziran'dan itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.