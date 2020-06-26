Gazetelerde dikkat çeken ilan! Mahkeme mirasçıları arıyor

İstanbul 13. Sulh Hukuk Mahkemesi, Basın İlan Kurumu üzerinden gazetelere çok dikkat çekici bir ilan verdi.

İŞTE O VASİYET

İlana göre, Gleb Bader adında bir şahıs, 26 Mayıs 1988 tarihinde bir vasiyetnameyi Beşiktaş 5. Noterliği'nde tanzim ettirdi. Ölümü ardından mahkemeye intikal ettirilen vasiyetnamede şu satırlar yer aldı: "Ölümüm halinde T.C. hudutları dahilinde halen maliki bulunduğum ve ileride her ne suretle olursa olsun maliki bulunacağım bilcümle gayrimenkullerimi, gayrimenkul hisselerimi, T.C. hudutları dahilinde kain bilumum resmi ve hususi bankalarda mevcut hesaplarımda bulunabilecek her türlü paralarımı, bilumum menkul kıymetlerimin tamamını, kıymetli evrak, tahvilat vesait bilumum menkul ve gayrimenkul mallarımı eşim Petro kızı İvanko Bader'e terk ve vasiyet ettiğimi, bu vasiyetimi tamamen kendi irademle hiçbir tesir altında kalmaksızın beyan ve ikrar ettiğimi, mirasçılarımın bu son arzularıma mutlak saygılarını en halisane şekilde arzu ettiğimi ve beklediğimi beyan ederim"





MAHKEMEDEN ÇAĞRI

Mahkeme ise ilanda, Gleb Bader'in asıl mirasçıları Ekaterina Fotinos ile Ekatrina Bader'in adresine ulaşılamadığından duruşmanın 5 Kasım 2020 günü saat 11:38'de görüleceğini kaydetti.

Mahkeme, duruşmaya gelinmediği veya gelip de beyanda bulunulmadığı ya da vasiyetnameye karşı 1 ay içerisinde dava açıp mahkemeye bildirilmediği takdirde vasiyetnameyi kabul etmiş sayılacaklarını belirtti.



SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH