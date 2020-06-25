BAYER 10.9 MİLYAR ÖDEYECEK

ABD'li davacıların davadan vazgeçmeleri karşılığında Bayer'in 10.9 milyar dolar ödemeyi kabul ettiği bildirildi. Buna göre Bayer'e karşı açılan yaklaşık 125 bin davanın geri çekileceği aktarıldı.