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    • Ekonomi
    • 25.06.2020 11:27
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    • 25.06.2020 11:27
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    , 'de de kullanılan 'ın e yol açması nedeniyle 'li davacılara 10.9 milyar dolar ödeyecek

    Alman ilaç ve kimya şirketi , yabani otlara karşı kullanılan ve maddesini içeren nın e yol açtığı gerekçesiyle 'de açılan davalarda anlaşma yoluna giderek, davacılara 10.9 milyar dolar ödeneceğini açıkladı. tarım ilacı, 'de de kullanılıyor.

    Alman devinin ilacı kanser yapıyor! Milyar dolarlar ödeyecek

    Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer, ABD'li davacılarıyla anlaşmaya gitti. Bayer, yabani otlara karşı kullanılan ve glifosat maddesi içeren "Round Up" adlı tarım ilacının kansere yol açtığı gerekçesiyle ABD'de açılan davalardan anlaşma yoluna gitti.

    BAYER 10.9 MİLYAR ÖDEYECEK

    ABD'li davacıların davadan vazgeçmeleri karşılığında Bayer'in 10.9 milyar dolar ödemeyi kabul ettiği bildirildi. Buna göre Bayer'e karşı açılan yaklaşık 125 bin davanın geri çekileceği aktarıldı.

    AMA İDDİALARI REDDEDİYOR!

    Türkiye'de de yabani ortalarla mücadelede kullanılan tarım ilacı hakkındaki iddiaları reddeden Bayer, Round Up ilacı hakkındaki iddiaların halen tartışıldığını belirtti. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) ise 2015 yılında glifosat maddesini insanlar için olası kanserojen maddeler sınıfına almıştı.

    Haberler Ekonomi Bayer, Türkiye'de de kullanılan tarım ilacı Round Up'ın kansere yol açması nedeniyle ABD'li davacılara 10.9 milyar dolar ödeyecek
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