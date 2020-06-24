Yenilik rüzgarı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kimya Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Büşra Nur Köseoğulları, tarımsal faaliyetlerde elektrik maliyetini düşürmek için yenilenebilir rüzgar tabanlı enerji sistemleri üretti. Köseoğulları, "Projemizin demo ünitesini 2018'de tasarladık ve başarı vaad eden tork değeri elde ettik. Patent başvurusunu hem Türkiye hem de Avrupa bazında yaptık. Patent başvurumuz değerlendirmeye alınarak kabul edildi ve gelen raporda ise bu teknolojinin dünyada tek olduğu anlaşıldı" diye konuştu.
Fosil enerjinin iklim değişikliğine yol açmakla kalmayıp atmosferi etkileyip doğal yaşamı tehdit etme seviyesine ulaştığını anlatan Köseoğlu, "Ürettiğimiz rüzgar tabanlı enerji sistemleri sayesinde bundan sonra elektrik hem düşük maliyetle üretilecek hem de geri dönüşümlü malzemeler kullanılması sayesinde karbon ayak izi oranının azalmasına büyük ölçüde katkı sağlanacak" dedi.
Fosil enerjinin iklim değişikliğine yol açmakla kalmayıp atmosferi etkileyip doğal yaşamı tehdit etme seviyesine ulaştığını anlatan Köseoğlu, "Ürettiğimiz rüzgar tabanlı enerji sistemleri sayesinde bundan sonra elektrik hem düşük maliyetle üretilecek hem de geri dönüşümlü malzemeler kullanılması sayesinde karbon ayak izi oranının azalmasına büyük ölçüde katkı sağlanacak" dedi.