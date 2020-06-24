25 yaş altı gençlere part-time çalışma imkânı

25 yaş altı gençler için bir düzenleme daha istihdam kalkanı paketinde yer alacak. Buna göre 25 yaş altı gençler ay içerisinde on günden az istihdam edildiklerinde yalnızca iş kazası ve meslek hastalığı primi ödenerek çalıştırılabilecek. Bu şekilde 25 yaş altı gençlerin hem yaz döneminde hem de öğrenim hayatları devam ederken işgücü piyasası ile tanışmaları hedefleniyor. 25 yaş altı gençler öğrenim hayatları devam ederken çalışsalar bile anne babaları üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edebiliyorlar