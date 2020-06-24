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    • Ekonomi
    • 24.06.2020 17:28
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    • 24.06.2020 17:28
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    Son dakika: Araç sahipleri dikkat! e 12 kuruş !

    Sendikasından () aldığı bilgiye göre, ve 'de ortalama 6,45 liradan satılan in 6,57 lira olacak. Benzinin litresi 'da 6,39 liradan 6,51 liraya yükselecek.

    Araç sahipleri dikkat! Bu gece değişiyor!

    in na bu gece yarısından geçerli olmak üzere 12 kuruş yapıldı.

    Sendikasından () aldığı bilgiye göre, ve 'de ortalama 6,45 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,57 lira olacak. Benzinin litresi 'da 6,39 liradan 6,51 liraya yükselecek.

    AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
    fiyatları, 'nin de dahil olduğu piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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