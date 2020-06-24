ŞOK 24 Haziran aktüel kataloğu ürünleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bugün ŞOK marketlere gelen fırsatlı ürün ve indirimlerini merak edenler araştırmalarına devam ediyor. ŞOK aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünlerin fiyat listesi firma tarafından duyuruldu. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle teknoloji, yaz ve bakım ürünleri sürprizleri dikkat çekiyor. Peki, ŞOK 24 Haziran aktüel kataloğu ürünleri nelerdir? İşte o ürünlerin listesi...

ŞOK 24 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU

SAMSUNG 43" UYDU ALICI UHD TV

• 4 Çekirdekli işlemci

• Bluetooth/Wifi

• 3840x2160 çözünürlük

• 109 Ekran

• 2 x HDMI Çıkışı

• 2 x Usb Medya Çıkışı

• 20 Watt ses çıkışı