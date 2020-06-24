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    • Ekonomi
    • 24.06.2020 15:42
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    • 24.06.2020 15:42
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    24 Haziran 2020 aktüel kataloğu: ŞOK'ta bu hafta şarjlı su pompası ve yaz ürünleri ön plana çıkıyor

    24 Haziran aktüel kataloğunda bu hafta yer alan haftanın fırsatları ürünleri dikkat çekiyor. Ürünler firma tarafından Türkiye'nin 81 ilinde bulunan şubelerde bu sabah satışa sunuldu. ŞOK'ta haftanın fırsatları aktüel kataloğuyla raflarda yer alan ürünler ve fiyat listeleri belli oldu. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle teknoloji, ev eşyaları ve yiyecek ürün sürprizleri dikkat çekti. İşte o ürünlerin fiyat bilgisi...

    ŞOK 24 Haziran 2020 aktüel kataloğunda indirimler!

    ŞOK 24 Haziran aktüel kataloğu ürünleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bugün ŞOK marketlere gelen fırsatlı ürün ve indirimlerini merak edenler araştırmalarına devam ediyor. ŞOK aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünlerin fiyat listesi firma tarafından duyuruldu. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle teknoloji, yaz ve bakım ürünleri sürprizleri dikkat çekiyor. Peki, ŞOK 24 Haziran aktüel kataloğu ürünleri nelerdir? İşte o ürünlerin listesi...

    ŞOK 24 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU

    SAMSUNG 43" UYDU ALICI UHD TV

    • 4 Çekirdekli işlemci
    • Bluetooth/Wifi
    • 3840x2160 çözünürlük
    • 109 Ekran
    • 2 x HDMI Çıkışı
    • 2 x Usb Medya Çıkışı
    • 20 Watt ses çıkışı

    Haberler Ekonomi ŞOK 24 Haziran 2020 aktüel kataloğu: ŞOK'ta bu hafta şarjlı su pompası ve yaz ürünleri ön plana çıkıyor
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