Projelere destek

TEKNOPARK İstanbul'un kuluçka merkezi Cube Incubation, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın 'Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı' kapsamında 'Girişimcilik Ekosistemi Yenilenme Projesi: Rejenerasyon-2' ile destek almaya hak kazandı. Destekten 30 girişimin yararlanması hedefleniyor. Girişimciler; evde yaşamın iyileştirilmesi, uzaktan çalışmanın verimli ve uygulamada kolay hale getirilmesi, erişim/lojistik sorunlarının çözümüne yeni bir soluk getirilmesi ve toplumu rahatlatacak sosyal projelerin hayata geçirilmesi için desteklenecek. Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, "Rejenerasyon-20 ile girişimcilik ekosistemimizdeki başarılı genç beyinlerimizin uluslararası arenada rekabet eden ürünler ve uygulamalar hayata geçireceğine inanıyoruz" dedi.