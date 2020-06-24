Projelere destek

'un kuluçka merkezi'nın 'kapsamında 'Girişimcilik Ekosistemi Yenilenme Projesi: Rejenerasyon-2' ile destek almaya hak kazandı. Destekten 30 girişimin yararlanması hedefleniyor. Girişimciler; evde yaşamın iyileştirilmesi, uzaktan çalışmanın verimli ve uygulamada kolay hale getirilmesi, erişim/lojistik sorunlarının çözümüne yeni bir soluk getirilmesi ve toplumu rahatlatacak sosyal projelerin hayata geçirilmesi için desteklenecek., "Rejenerasyon-20 ile girişimcilik ekosistemimizdeki başarılı genç beyinlerimizin uluslararası arenada rekabet eden ürünler ve uygulamalar hayata geçireceğine inanıyoruz" dedi.