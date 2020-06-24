Türkiye'de otomobil sahibi olan herkesin yılda iki defa ödediği Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksit ödemeleri başlıyor. İlk taksiti Ocak ayında ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksiti Temmuz ayında ödenecek.
Ödemeler www.gib.gov.tr adresi üzerinden kredi kartlarıyla, vergi dairesi aracılığıyla yapılabilecek.
MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV'yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.
2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.
3- gib.gov.tr'de yer alan "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.
4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.
İşte 2020 yılı Temmuz ayı MTV tutarları:Motorlu Taşıtlar Vergisi
İşte MTV tutarları(01/01/2018 öncesi tescil)
Otomobil
1-3 yaş
0-1300 cc aralığı
2020 Temmuz MTV'si: 482 lira
Otomobil
1-3 yaş
1301-1600 cc aralığı
2020 Temmuz MTV'si: 839 lira
Otomobil
1-3 yaş
1601-1800 cc aralığı
2020 Temmuz MTV'si: 1473 lira
Otomobil
1-3 yaş
1801-2000 cc aralığı
2020 Temmuz MTV'si: 2335 lira
Otomobil
4-6 yaş
0-1300 cc aralığı
2020 Temmuz MTV'si: 336 lira
Otomobil
4-6 yaş
1301-1600 cc aralığı
2020 Temmuz MTV'si: 629 lira
Otomobil
4-6 yaş
1601-1800 cc aralığı
2020 Temmuz MTV'si: 1158 lira
Otomobil
4-6 yaş
1801-2000 cc aralığı
2020 Temmuz MTV'si: 1798 lira
Otomobil
7-11 yaş
0-1300 cc aralığı
2020 Temmuz MTV'si: 188 lira
Otomobil
7-11 yaş
1301-1600 cc aralığı
2020 Temmuz MTV'si: 365 lira
Otomobil
7-11 yaş
1601-1800 cc aralığı
2020 Temmuz MTV'si: 682 lira
Otomobil
7-11 yaş
1801-2000 cc aralığı
2020 Temmuz MTV'si: 1057 lira
01/01/2018 sonrası tescil)
Otomobil
1-3 yaş
0-1300 cc aralığı
Matrahı 46 bin 300 liraya kadar
2020 Temmuz MTV'si: 482 lira
Otomobil
1-3 yaş
0-1300 cc aralığı
Matrahı 46 bin 300 – 81 bin 100 lira arası
2020 Temmuz MTV'si: 529 lira
1-3 yaş
0-1300 cc aralığı
Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü
2020 Temmuz MTV'si: 578 lira
Otomobil
1-3 yaş
1301-1600 cc aralığı
Matrahı 46 bin 300 liraya kadar
2020 Temmuz MTV'si: 839 lira
Otomobil
1-3 yaş
1301-1600 cc aralığı
Matrahı 46 bin 300 – 81 bin 100 lira arası
2020 Temmuz MTV'si: 923 lira
Otomobil
1-3 yaş
1301-1600 cc aralığı
Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü
2020 Temmuz MTV'si: 1007 lira
Otomobil
1-3 yaş
1601-1800 cc aralığı
Matrahı 115 bin 900 lira
2020 Temmuz MTV'si: 1630 lira
Otomobil
1-3 yaş
1601-1800 cc aralığı
Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü
2020 Temmuz MTV'si: 1778 lira
Otomobil
1-3 yaş
1801-2000 cc aralığı
Matrahı 115 bin 900 lira
2020 Temmuz MTV'si: 2568 lira
Otomobil
1-3 yaş
1801-2000 cc aralığı
Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü
2020 Temmuz MTV'si: 2801 lira