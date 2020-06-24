Araç almak isteyenler dikkat! ÖTV indirimi Temmuz’da gelecek mi? 2020 ÖTV indirimi var mı?

ÖTV indirimi var mı? ÖTV indirimi gelecek mi? Otomobil piyasasında araç fiyatlarının cep yakması nedeniyle gözler araç fiyatlarında ÖTV indirimine çevrildi. Kamu bankaları tarafından başlatılan ekonomiyi canlandırma paketlerinde uygun faiz oranlarıyla araç kredisi veriliyor. Kredi almak isteyen vatandaşlar da ÖTV indiriminin olup olmayacağını merak ediyor. İşte, ÖTV indirimine ilişkin merak edilenler!

SATIŞLAR PATLADI

OYDER Başkanı, açıklamasında haziran ayı otomobil satışlarının iyi gittiğini, hatta 2019 yılı satışlarını geride bırakmasını beklediğini de belirtti. 'Sıfır km araçlar için yüzde 0.49 faizli kredi' kampanyasının, geçen yıl 1 Ekim'de başladığını hatırlatan Şahsuvaroğlu, şöyle devam etti:"Bu kampanya özellikle yerli üretimi desteklemek adına düzenlendi ancak diğer markalar da özel bankalar aracılığı ile eşlik etti. 30 Haziran'da bitecekti fakat hükümetimiz bu tarihi öteleyerek kampanyanın devamını sağladı. Dolayısıyla otomotiv sektöründe geçmiş aylarda pandemi nedeniyle durmaya yakın olan satışlar, mayıs ayıyla birlikte harekete geçti ve şu anda haziran satışları geçen yılın aynı döneminin üstünde kapanacak gibi bir performans gösteriyor. Bulunurlukla ilgili sıkıntı ise hepimizin sıkıntısı, sonuçta bizler de tüketiciyiz."