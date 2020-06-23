Yaşlıya ayda 2.227 TL





Ülkemizde yaşlılara pek çok destek var. 65 yaş aylığı olarak 672,81 lira, evde bakım desteği kapsamında da bin 460 lira 61 kuruş ödeniyor. Şartları sağlayanlar iki destekten birden yararlanabilirken, ödenen tutarlar Temmuz'da memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek.