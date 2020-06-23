



Borcunun tamamını kapatamayan 2 bin 188 konut ve iş yeri alıcısı yaptıkları 86 milyon 172 bin liralık peşin ödemeyle yüzde 20 indirimden yararlandı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kampanyada, 17 bin 182 kişi de 1 milyar 79 milyon 102 bin 527 liralık borcunu kapatıp tapusunu almaya hak kazandı.

Buna göre, kısmi ödemelerle beraber kampanyadan 19 bin 370 vatandaş faydalandı, vatandaşlar toplam 1 milyar 165 milyon 274 bin liralık borcunu ödedi.