



(Hazine arazilerinin kiralanması) Bunun faydası hazine arazileri bundan sonrası kışlık ekimler için, bu ne bir ilk ne de bir son olacak gözüyle bakmamız lazım pandemiye. Belli alanlarda daha fazla ürün üretebiliyor olmamız lazım. Çevre ve Şehircilik Bakanımızla ciddi bir çalışma yaptık, şu an 400 bin hektara yaklaşan kullanılabilecek bir alan var. Bunlara biz bu kışlık ekimlere yetiştirerek, üretimin üstüne bir miktar daha üretim koymak istiyoruz.

Hal Yasası Düzenlemesi ve Dijital Pazar) Özellikle Türkiye'de 18 milyon ton çöpe gidiyor, dünyadaki tablonun bir benzeri Türkiye'de de geçerli. Her üretilen 3 kilogramdan 1 kilogramı çöpe gidiyor.İnşallah gelecek yıl "Gıda'nı Koru"da da amaç milletin kampanyası haline getirmek.

Dijital Pazar'da da yavaş yavaş toprağa tohumunu attığımız bir çınar ağacı gibi düşünün. Üreticiye sorsanız ürünü hakkıyla satamıyorum der, tüketiciye sorsanız hakkıyla alamıyorum der işte bunların hepsini bu platform bir araya getirecek. Aracıları devre dışı bırakmanın ötesinde çok küçük üreticinin de büyük üretici gibi alan bulabildiği bir ortam olacak. Üretmekle ilgili bir problem yok ama pazara ulaştırmakla ilgili problem var bunlara çare olacak. 200-250 bin kayıtlı üreticiye ulaşmayı hedefliyoruz. Hem lojistik zaiyatları azalacak, verimlilik artacak hem de tüketici daha ucuza bu ürünlere ulaşma şansı elde edecek.

Tohumdan çatala kadar olan zinciri hem planlamış hem programlamış olacağız.

(Gıda Bilim Kurulu nedir) Gıda'da bir kaç terör var, biri bilgi teröristleri biri de ürün teröristleri ama buna genel anlamda gıda teröristleri diyelim. Ürünü yapıyor, sunuyor ama ürün dediği şey ürün değil. Bala şurup katmak gibi, aslında bal diye satıyorsunuz ama başka bir ürün. Biz bu gıda terörizmine savaş açtık. Topladığımız verileri her ay ifşa ediyoruz. Meslekten mene kadar cezai şartlar ortaya çıkacak.

Gıda okur yazarlığı dediğimiz mesele, bu anlamda biz bakanlık olarak çok sorumlu bir hareket içerisinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Birisi çıkar bunu yemeyin kanser yapar der, peki bir Bilim Kurulu oluşturalım madem o bilim kurulu da sorsun bakalım "Siz bunu söylediniz de hangi bilimsel çalışmaya dayanarak bunu söylüyorsunuz?" deme şansı olsun. Bazı insanlar kendi PR'larını arttırmak gayesi ile farklı farklı şeyler söyleyebiliyorlar.

80'lerden örnek vereyim, 80'lerde ayçiçek yağını doktorlar reçeteyle yazdılar. Yağ reçeteye girecekse eğer zeytinyağının girmesi gerekir. Bu tarz yanlış yönlendirmelere son verilmiş olacak.