"KÜÇÜKBAŞ HAYVANLA İLGİLİ DESTEKLERİMİZ VAR"

(Kurban Bayramı) Kurbanlık konusunda biz her yıl hazırlığımızı yapıyoruz, her yıl %50 daha fazla hayvan kurbanlık için hazırlanıyor sektör tarafından. Bugün itibari ile 1.2 milyon büyükbaş 3.5 milyon küçükbaş hazır durumda. Geçen yıl kesilen 800 bin büyükbaş 2.7 milyon küçükbaş her zaman ihtiyacın %50 fazlası var. Vatandaşımız çok rahatlıkla dini vecibelerini yerine getirebilirler. Pandemi nedeniyle kesim yerlerinde bu yıl daha üst düzey tedbirler alınıyor. Canlı hayvan ithalatıyla ilgili de 2019 yılında 660 bin baş besilik hayvan geldi, bunlar geliyor besleniyor büyüyor. Bu üretimlerin Türkiye'de yerli olarak üretilmesi için süreye ihtiyaç var. Gebe kalma vs gibi durumlar için en az 3.5 yıla ihtiyaç var biz de geldiğimizden beri bunu yapıyoruz. Bizim burada ana amacımız üretimin Türkiye'de arttırılması. Geçen yıldan bu yana hem ette hem sütte fiyattan memnun orada bir sorunumuz yok. Küçükbaş hayvanla ilgili baya bir desteğimiz var.