Sıfır arabada ÖTV indirimi son dakika olacak mı? Sorusu otomobil almak isteyenlerin en büyük gündem maddesi olmaya devam ediyor. Bu anlamda çeşitli açıklamalarda gelmeye devam ediyor. Son dönemde özellikle sosyal medyada dile getirilen, ÖTV indirimi olacağına ilişkin söylentilere değinen Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER)Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, böyle bir gelişme beklemediklerini belirtti. Şahsuvaroğlu, "Özellikle şu anda satışların hareketli olduğu dönemde biz yetkili satıcılar zaten ÖTV indiriminin gelmeyeceğini tüketicilerimize günlerdir söylüyoruz. Altını çizmek istiyorum ki 'ÖTV indirimi' beklemiyoruz" dedi. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
"HAZİRANDA SATIŞLAR TOPLADI"
OYDER Başkanı, açıklamasında haziran ayı otomobil satışlarının iyi gittiğini, hatta 2019 yılı satışlarını geride bırakmasını beklediğini de belirtti. 'Sıfır km araçlar için yüzde 0.49 faizli kredi' kampanyasının, geçen yıl 1 Ekim'de başladığını hatırlatan Şahsuvaroğlu, şöyle devam etti:"Bu kampanya özellikle yerli üretimi desteklemek adına düzenlendi ancak diğer markalar da özel bankalar aracılığı ile eşlik etti. 30 Haziran'da bitecekti fakat hükümetimiz bu tarihi öteleyerek kampanyanın devamını sağladı. Dolayısıyla otomotiv sektöründe geçmiş aylarda pandemi nedeniyle durmaya yakın olan satışlar, mayıs ayıyla birlikte harekete geçti ve şu anda haziran satışları geçen yılın aynı döneminin üstünde kapanacak gibi bir performans gösteriyor. Bulunurlukla ilgili sıkıntı ise hepimizin sıkıntısı, sonuçta bizler de tüketiciyiz."
"ARAÇ SIKINTISI BİRKAÇ AY DAHA SÜREBİLİR"
Tedarik sıkıntısının birkaç ay daha sürebileceğini belirten Şahsuvaroğlu, şunları kaydetti:"Fakat yan sanayiyle birlikte otomotiv fabrikalarının yeniden üretime başlamaları mayıs ayının son haftasına denk geldi. Bizim Türkiye'de sattığımız araçlarda her 10 otomobilin yaklaşık 6-7 tanesi ithal olduğu için Avrupa'daki pazarlar kendi pazarlarını hareketlendirmek, kendi ekonomilerini döndürmek için öncelikle kendi piyasalarına araç vereceklerdir. Türkiye'ye ise ilk aşamada araç veremeseler de hemen ardından tedarikimize yardımcı olacaklardır. Bulunurlukla ilgili birkaç ay daha bir sıkıntı yaşayacağız ama Türkiye'de üretilen araçlar için şu anda üretimin bütün çarkları dönüyor.Bazen tüketicinin istediği model, donanım seviyesi stoklarda olmayabiliyor ve bunların tedariki bir miktar uzayabiliyor. Bugün herkesin show roomunda gösterdiği, sattığı araçlarla donanım seviyeleri, renk seçenekleri, aksesuar seviyeleri değiştiği için; 2-3 aya varan süreler oluyor. Ama daha çok bu bize yurt dışından gelen araçlarla ilgili bir durum. Yerlide ise şu anda bunu söylememiz doğru değil. Yerli ürünlerde yine bir aylık bir zaman içerisinde araç bulunabiliyor. Bu ay da geçen sene Haziran'da 42 bin 700 adet satılmıştı. Bu sene Haziran'da da rakamlar gösteriyor ki 50 binleri göreceğiz.
"ÇEVRECİ OTOMOBİLLER ÖN PLANA ÇIKTI
Salgın ile birlikte çevreci otomobillere yönelim olduğunu belirten Murat Şahsuvaroğlu, özellikle hibrit otomobillerin satışlarında artış görüldüğünü, tamamen elektrikli modellerdeyse düşüş kaydedildiğini belirtti. Bunun nedenlerinden en önemlisininse petrol fiyatlarında yaşanan düşüş olduğuna dikkat çekildi.
ENGELLİ BİREYLER İÇİN ÖTV İNDİRİMİ GELDİ
Engelli vatandaşlar için 2020 yılında ÖTV indirimi yapıldı. Resmi Gazete 'de yayımlanan duyuruya göre; Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde belirtilen yüzde 22.8'lik artış sebebiyle 247.000 kadar alınmayan ÖTV, 303.200 TL yükseltildiği açıklandı.
ÖTV İNDİRİMİ SATIŞLARI ARTIRMIŞTI
2018'in Ağustos ayında döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar en çok da otomotiv sektörünü etkilemişti. Bir anda artan fiyatlar ve beraberinde kredi faizlerinin de artması, sıfır otomobil satışlarını durma noktasına getirmişti. Ülkemizde direkt olarak peşin para sayarak otomobil alan kişi sayısı hayli sınırlı. Genel olarak alıcılar belli bir kısmını nakit öderken, geri kalan bölüm için de kredi kullanıyorlar. Dolayısıyla fiyat ve kredilerin eş zamanlı bir şekilde artması sıfır otomobil almayı bir anda imkansız hale getirmişti.
2018'in sonlarına doğru gelen ÖTV indirimi ile fiyatlar biraz daha makul seviyelere gerilemiş ve satışlar az da olsa artmıştı. 3'er aylık paketler şekilde duyurulan ÖTV indirimleri 2019 Temmuz'una kadar devam etti. Haziran sonunda ÖTV indiriminin bir kez daha uzatılması bekleniyordu fakat bu gerçekleşmedi. Nitekim indirimin bitmesiyle birlikte fiyatlar da artmıştı.
ÖTV NEDİR?
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV),belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. Avrupa Birliği'nde bu verginin uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedende ÖTV, lüks (mücevher, kürk vb.),sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.),çevreye zararlı (benzin vb.) mallara uygulanır.
ÖTV, KDV gibi aynı malın her el değiştirmesinde doğmaz. Malın ithal edilmesi veya üretilen malın ilk alıcısına teslimi nedeniyle ÖTV doğar. Motorlu taşıtlarda ise nihai tüketici adına ÖTV ödemek gerekir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılar olmaktadır. ÖTV aslında, 1950'li yıllardan başlayarak uzun yıllar uygulanan 'İstihsal Vergisi'nden başka bir şey değildir.
Kanuna ek 4 ayrı tarifede yer alan ürünlerin vergilendirilmesi esastır. 1 sayılı tarife, akaryakıt ve yağ türevlerini vergiler, eski Akaryakıt Tüketim Vergisi yerine 2 sayılı tarife, taşıtları vergiler, eski Taşıt Alım Vergisi yerine 3 sayılı tarife, tütün ve alkol türevlerini vergiler, eski Ek KDV yerine 4 sayılı tarife, beyaz ve kahverengi eşyalar ve türevlerini vergiler, eski Lüks KDV yerine gelmiştir.
ÖTV HANGİ ÜRÜNLERDE UYGULANIYOR?
Özel Tüketim Vergisi;
- Lüks ürünlerde (kürk, mücevher, lüks arabalarda gibi),
- İnsan sağlığına zararlı olan ürünlerde (Tekel ürünleri olan alkol, sigara gibi),
- Çevreye zarar veren ürünlerde (fosil atık, benzin, kömür gibi) ödenir.