Dar Gelirli Ailelere 450 TL

Kızılay tarafından gerçekleştirilen ihtiyaç malzemesi ve gıda paketlerinin yanı sıra ayrıca dar gelirli ailelere maddi destek yapılması için de kollar sınandı. Bu noktada Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık tarafından yapılan açıklamada: "Bizler Kızılay olarak bu olağanüstü dönemde tüm kaynaklarımızı ihtiyaç sahipleri için seferber ediyoruz. Yoksullara ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için tüm Kızılay teşkilatı seferberlik ilan etti. 152 yıllık tarihimiz bize zor günleri atlatmada dayanışmanın önemini öğretti" ifadeleri kullanırken yapılacak olan maddi yardıma yönelik bilgiler de paylaşıldı.

Kızılay 75 bin ihtiyaç sahibi aileye 450 TL sosyal destek ödemesi yapacak olup bu yardımlar hayatın normale dönmesine kadar devam edecek.