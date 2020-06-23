Korona virüs nedeni ile ekonomik durumları olmayan ailelere Kızılay 450 TL yardımca bulunacağını belirtti. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine yardım malzemesinde de bulunulacak. Bu zor zamanlarda geçinmek isteyen dar gelirli aileler için Kızılay'ın yardım malzemesi desteği de bulunmakta olup şampuan,kolonya,el sabunu olmak üzere tuvalet kağıdı ve diş fırçası ve macunu gibi daha birçok yaşam malzemesinin olduğu 1000 kolinin hazırlandığı ve dar gelirli, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı açıklandı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Kızılay'dan Yardım Malzemesi
Bu zor zamanlarda geçinmek isteyen dar gelirli aileler için Kızılay'ın yardım malzemesi desteği de bulunmakta olup şampuan,kolonya,el sabunu olmak üzere tuvalet kağıdı ve diş fırçası ve macunu gibi daha birçok yaşam malzemesinin olduğu 1000 kolinin hazırlandığı ve dar gelirli, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı açıklandı. Aynı zamanda 1oplamda 1500 aileye dağıtılacak olan kolilerin içerisinde de özellikle 65 yaşından büyük olan ve dışarıya çıkamayan vatandaşlara pirinç, bulgur gibi bakliyatların bulunduğu koliler de dağıtılacak.
Dar Gelirli Ailelere 450 TL
Kızılay tarafından gerçekleştirilen ihtiyaç malzemesi ve gıda paketlerinin yanı sıra ayrıca dar gelirli ailelere maddi destek yapılması için de kollar sınandı. Bu noktada Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık tarafından yapılan açıklamada: "Bizler Kızılay olarak bu olağanüstü dönemde tüm kaynaklarımızı ihtiyaç sahipleri için seferber ediyoruz. Yoksullara ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için tüm Kızılay teşkilatı seferberlik ilan etti. 152 yıllık tarihimiz bize zor günleri atlatmada dayanışmanın önemini öğretti" ifadeleri kullanırken yapılacak olan maddi yardıma yönelik bilgiler de paylaşıldı.
Kızılay 75 bin ihtiyaç sahibi aileye 450 TL sosyal destek ödemesi yapacak olup bu yardımlar hayatın normale dönmesine kadar devam edecek.
Kızılay başvuru
Kızılay , desteğe ihtiyacı olan, dar gelirli olan vatandaşları tespit edip yardımları bu şekilde yapıyor.
https://www.kizilay.org.tr/iletisim
Yukarıdaki linki kopyalayıp yeni sekmede açarak iletişim formunu doldurarak Kızılay 'a mağduriyetinizi iletebilir, yardım başvurusu yapabilirsiniz.
Kızılay tarihçe
Kızılay'ın alameti, beyaz zemin üzerinde karşıdan bakarken sola doğru açık kırmızı "ay" dır. Yalnız Kızılay bayrağında "ay"ın açık yüzü bayrak direğinin tersine doğrudur.
Kızılay alameti, Devletler Hukuku'nun ilgi hükümleri gereğince, savaş zamanında silahlı kuvvetlerin sağlık servisleri ile o hükümlerin belirlediği kişi ve kuruluşlar için "koruyucu ve belirtici işaret" olarak kabul edilmiştir. Bunlar dışında kalan hiçbir kişi, kurul ve kurum, savaşta tarafsızlık ve dokunulmazlık timsali olan bu işareti kullanamaz.
Kızılay, 1876 Osmanlı- Rus Savaşı'ndan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar geçen süre içinde, Türkiye'nin taraf olduğu tüm savaşlarda, cephe gerisinde kurduğu seyyar ve sabit hastaneler,hasta taşıma servisleri,donattığı hastane gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılar aracılığıyla savaş alanında yaralanan ya da hastalanan on binlerce Mehmetçik'in dost ve düşman askerinin bakım ve tedavisine yardımcı olmuş, Türk olsun düşman olsun savaş esirlerine gereken insancıl yardımları yapmış; savaştan etkilenen sivil halkın bakımı ve korunması için çaba göstermiş; I Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul'da görülen büyük kolera salgınından bu yana yurdumuzda ortaya çıkan doğal afetlerde felaketzedelerin bakımını, barınağı ve beslenmelerini sağlamış, uluslararası yardım faaliyetlerine katılmış; hemşirelik eğitimi, ilkyardım ve kanla ilgili hizmetler alanında öncülük yapmış, korunmaya gereksinen pek çok vatandaşımıza gereken sosyal yardım ve hizmetleri sunmuştur.
Kızılay'ın amacı, her nerede görülür ise , hiçbir ayrım yapmaksızın insanın acısını önlemeye veya hafifletmeye çalışmak, insanın hayatını ve sağlığını korumak, onun kişiliğine saygı gösterilmesini sağlamak ve insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı, dostluğu saygıyı, işbirliğini ve sürekli barışı getirmeye uğraşmaktır. Kızılay ihtiyaç anında dayanışmanın,ıstırap anında eşitliğin, savaşın en kızgın anında insancıllığın, tarafsızlığın ve barışın simgesidir.