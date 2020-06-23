iOS 14 ne zaman gelecek? iOS 14 güncellemesi hangi telefonlara gelecek? Apple yeni güncellemesini tanıttı ve iOS 14 şimdiden Apple kullanıcılarını heyecanlandırdı. Yepyeni özellikleriyle telefonları baştan aşağı değiştirecek iOS 14 ne zaman gelecek? iOS 14 güncellemesi hangi telefonlara gelecek? Apple konferansında tanıttığı iOS14 birçok iPhone modeliyle de uyumlu olacak.
iOS 14 ÖZELLİKLERİ
- Widget'lar bir bakışta size daha fazla bilgi vermek için tamamen yeniden tasarlandı ve şimdi bunları Ana Ekranınıza ekleyebilirsiniz. Farklı boyutlardan birini seçebilir ve istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, en çok kullandığınız uygulamalara dayalı olarak akıllıca hazırlanmış bir Akıllı Yığın yığını da ekleyebilirsiniz ve doğru Widget gün içinde doğru zamanda otomatik olarak görünecektir.
- Yeni Uygulama Kitaplığı, tüm uygulamalarınızı otomatik olarak basit, gezinmesi kolay bir görünümde düzenler. Uygulamalar kategoriye göre sıralanır ve en çok kullandığınız uygulamalar her zaman sadece bir dokunuş uzağınızdadır.
- İPhone, FaceTime ve üçüncü taraf uygulamalarından gelen aramalar, tam ekranı kaplayan tamamen yeni bir kompakt tasarımda görüntülenir.
- Artık başka bir uygulama kullanırken video izlemeye devam edebilir veya FaceTime aramanıza devam edebilirsiniz.
- İletişimi sürdürmek hiç bu kadar önemli olmamıştı. Bu nedenle iOS 14, en önemli görüşmelere bağlı kalmanız, grup görüşmelerini takip etmeniz ve istediğiniz gibi kendinizi ifade etmenin yeni yollarını sunar.
- Haritalar, gizliliğinizi korurken dünyayı dolaşmanın ve keşfetmenin en iyi yoludur. İOS 14'teki Haritalar ile, gidilecek yeni yerler ve oraya ulaşmak için çevre dostu yollar keşfetmek her zamankinden daha kolay.
- Diller arasındaki konuşmalar doğal ve kolay olmalı ve özel kalma yeteneğine sahip olmalıdır. 11 farklı dilde konuşmalar için tasarlanmış tamamen yeni Çeviri uygulamasıyla tanışın.
- Çeviri ile konuşmalar tasarım gereği kolaydır. Sadece telefonunuzu yatay konuma getirin ve bir şey söylemek için tek mikrofon düğmesine dokunun.
- Safari artık web sitelerini yedi farklı dilde çevirebiliyor. Safari'nin çevirebileceği bir web sitesine geldiğinizde bir simge belirir. Sadece dokunun ve okuyun.
- AirPod'lar büyülü bir dinleme deneyimi sunar. İOS 14 ile, ister müzik dinliyor, ister bir podcast yakalıyor olun, ister bir film çekiyor olun, bu sihrin birkaç yeni hilesi var.
- ARKit 4, geliştiricilerin gerçek boyutlu sanat enstalasyonları veya navigasyon talimatları gibi AR deneyimlerini dünyanın belirli bir noktasına yerleştirmelerine olanak tanıyan Konum Çapaları sunar. 15 Daha da fazla kullanıcı, A12 Bionic çipli ve sonraki tüm cihazlarda yüz takibi için genişletilmiş destekle, yalnızca ön kamera üzerinden erişilebilen AR deneyimlerini memnun edebilir.
iOS 14 GÜNCELLEMESİ HANGİ TELEFONLARA GELECEK?
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone XiPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone SE (1. nesil)
iPhone SE (2. nesil)
iPod touch (7. nesil)
iOS 14 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN GELECEK?
Güncellemenin sonbahar aylarında yayına çıkması bekleniyor.