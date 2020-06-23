iOS 14 ne zaman gelecek? iOS 14 güncellemesi hangi telefonlara gelecek? Apple yeni güncellemesini tanıttı ve iOS 14 şimdiden Apple kullanıcılarını heyecanlandırdı. Yepyeni özellikleriyle telefonları baştan aşağı değiştirecek iOS 14 ne zaman gelecek? iOS 14 güncellemesi hangi telefonlara gelecek? Apple konferansında tanıttığı iOS14 birçok iPhone modeliyle de uyumlu olacak.

iOS 14 ÖZELLİKLERİ

- Widget'lar bir bakışta size daha fazla bilgi vermek için tamamen yeniden tasarlandı ve şimdi bunları Ana Ekranınıza ekleyebilirsiniz. Farklı boyutlardan birini seçebilir ve istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, en çok kullandığınız uygulamalara dayalı olarak akıllıca hazırlanmış bir Akıllı Yığın yığını da ekleyebilirsiniz ve doğru Widget gün içinde doğru zamanda otomatik olarak görünecektir.

- Yeni Uygulama Kitaplığı, tüm uygulamalarınızı otomatik olarak basit, gezinmesi kolay bir görünümde düzenler. Uygulamalar kategoriye göre sıralanır ve en çok kullandığınız uygulamalar her zaman sadece bir dokunuş uzağınızdadır.