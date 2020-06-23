Esnek çalışma, evden çalışma ve kısmi çalışma modellerinin söz konusu olduğunu anımsatan Selçuk, şunları kaydetti: "Ülkemiz, dünyayla kıyasladığında kısmi çalışmada çok geride. Hollanda'da iş gücünün yarısı kısmi çalışmada. İsveç'te iş gücündeki her dört kişiden birisi kısmi çalışmada.