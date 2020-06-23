Resmi duyuru şu şekilde:"

"Bakanlığımız dijital dönüşüm ve bürokrasinin azaltılmasına yönelik çalışmalar kapsamında vatandaşlarımıza daha etkin, daha verimli ve daha hızlı hizmet sunabilmek için yalınlaştırma ve bilişim entegrasyonları gerçekleştirmektedir.

Bu kapsamda; Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair yönetmelik 31 Ekim 2019 tarihli ve 30934 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, yönetmeliğin ekinde yer alan Fahri Trafik Müfettişliği Müracaat Formu (Ek-4)'nun elektronik ortamda doldurulmasına imkan sağlanmış ve bahse konu müracaat formu www.trafik.gov.tr adresinde "Fahri Trafik Müfettişliği" başlığı altında yayımlanmıştır. Fahri Trafik Müfettişliğine müracaat etmek isteyen vatandaşlarımız için ilgili form aşağıda sunulmuştur."