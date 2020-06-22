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    • 22.06.2020 11:20
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    Son dakika: Türk hosting şirketi satıldı

    Gelen son dakika haberine göre,Türk web hosting şirketi hisselerinin tamamının team.blue'ya satışı için anlaşma imzalandı. web hosting sektörü şirketlerinden Natro'nun ise 120,000'den fazla aktif müşterisi bulunuyor.

    Türk şirketi satıldı! Aktif 120.000 müşterisi bulunuyor

    'de yerleşik web hosting şirketi hisselerinin tamamının 'da faaliyet gösteren hosting şirketlerinden team.blue'ya satışı için anlaşma
    imzalandı.

    Natro'nun finansal danışmanlığını üstlenen Ventura Partners yönetici ortaklarından Kerim işlem sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Natro'nun %100 hisselerinin team.blue tarafından alındığını belirtti.

    İşlemin büyüklüğü ile ilgili bir bilgi ise açıklamada yer almadı. Kotan, "Salgın sonrasında da yabancı yatırımcının ilgisi sürüyor, Natro'nun blue.team'e satışı ve yine aynı dönemde bitirme aşamasına getirdiğimiz 5 farklı proje de bunun en büyük kanıtı" dedi.

    Genel merkezi 'da yer alan team.blue Avrupa'da toplam 10 farklı ülkede faaliyet gösterirken, Türkiye web hosting sektörü şirketlerinden Natro'nun ise 120,000'den fazla aktif müşterisi bulunuyor.

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