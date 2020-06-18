ŞOK 20 Haziran aktüel kataloğu ürünleri yüz binlerce kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Ürünler firmanın Türkiye'nin 81 ilindeki şubelerinde cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren satışa sunulacak. ŞOK 20 Haziran aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünleri bakım ürünlerinden çocuk ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıktı. Kataloğda özellikle yiyecek ve bakım ürünlerindeki indirim sürprizleri dikkat çekiyor. İşte ŞOK 20 Haziran aktüel kataloğu ürünleri...

ŞOK 20 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU