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    • Ekonomi
    • 18.06.2020 22:16
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    • 18.06.2020 22:16
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    20 Haziran aktüel kataloğu indirimlerle geliyor! ŞOK'ta hafta sonu hangi indirimler var?

    20 Haziran aktüel kataloğu birbirinden farklı ürünlerle daha şimdiden dikkat çekiyor. Ürünler firmanın Türkiye'nin 81 ilindeki şubelerinde cumartesi gününden itibaren satışa sunulacak. ŞOK 20 Haziran aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünlerin listesi duyuruldu. Bakım ürünlerinden yiyeceklere kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle ev ürünleri dikkat çekiyor. Peki, ŞOK'ta hafta sonu hangi indirimler var? İşte o ürünlerin fiyat bilgileri...

    ŞOK 20 Haziran aktüel kataloğu indirimlerle geliyor!

    ŞOK 20 Haziran aktüel kataloğu ürünleri yüz binlerce kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Ürünler firmanın Türkiye'nin 81 ilindeki şubelerinde cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren satışa sunulacak. ŞOK 20 Haziran aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünleri bakım ürünlerinden çocuk ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıktı. Kataloğda özellikle yiyecek ve bakım ürünlerindeki indirim sürprizleri dikkat çekiyor. İşte ŞOK 20 Haziran aktüel kataloğu ürünleri...

    ŞOK 20 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU

    ŞOK 17 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ

    Haberler Ekonomi ŞOK 20 Haziran aktüel kataloğu indirimlerle geliyor! ŞOK'ta hafta sonu hangi indirimler var?
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