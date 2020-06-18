Milyonlarca kişinin gelirinde artış yaşanacak! 7 maddeyle birlikte ek ödeme ve ikramiye artacak mı?

Temmuz ayı emekliler için zam ve ikramiye ayı olacak. Emeklilerin gelirini artıracak, bütçesini rahatlatacak talepleri de var. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanlar Kurulu, emekliler için 7 talebi gündeme taşıdı. İşte milyonların kazancını artıracak o talepler...