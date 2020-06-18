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    • Ekonomi
    • 18.06.2020 20:20
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    • 18.06.2020 20:20
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    Milyonlarca kişinin gelirinde artış yaşanacak! 7 maddeyle birlikte ek ödeme ve ikramiye artacak mı?

    Yaklaşık 13 milyon milyon emeklinin Temmuz ayında yapılacak zam oranıyla ilgili heyecanlı bekleyiş sürerken 7 madde konuşulmaya başlandı. 2020 emekliler için kazanç yılı olurken, TÜED gelirleri artıracak, bütçesini rahatlatacak 7 talebi gündeme getirdi. Talepler arasında ikramiye, ve ek ödeme zammı, aile yardımı ve intibak var. Emekliler bu maddelerin hayata geçip geçmeyeceğini merak ediyor. Peki, 7 maddeyle birlikte ek ödeme ve ikramiye artacak mı? İşte detaylar...

    Milyonlarca kişinin gelirinde artış yaşanacak! 7 maddeyle birlikte ek ödeme ve ikramiye artacak mı?

    Milyonlarca emekli Temmuz ayında yapılacak olan zam için heyecanı sürüyor. Ocak'ta maaşları artan, ikinci promosyonunu zamlı alma imkanına kavuşan, Ramazan Bayramı ikramiyesini erken cebine koyan emeklilerin 650 bininin aylık ödemesi bin 500 liraya yükseltilirken, kazanımlar devam edecek.
    Milyonlarca kişinin gelirinde artış yaşanacak! 7 maddeyle birlikte ek ödeme ve ikramiye artacak mı?

    Temmuz ayı emekliler için zam ve ikramiye ayı olacak. Emeklilerin gelirini artıracak, bütçesini rahatlatacak talepleri de var. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanlar Kurulu, emekliler için 7 talebi gündeme taşıdı. İşte milyonların kazancını artıracak o talepler...
    Milyonlarca kişinin gelirinde artış yaşanacak! 7 maddeyle birlikte ek ödeme ve ikramiye artacak mı?

    İŞTE O TALEPLER

    ● Banka promosyonlarına bir artış daha yapılsın. Promosyon için bir komisyon kurulsun ve bütün taraflar masada olsun.
    Milyonlarca kişinin gelirinde artış yaşanacak! 7 maddeyle birlikte ek ödeme ve ikramiye artacak mı?

    ● Aylıklara yüzdeli zamlar yerine seyyanen zamlar yapılsın.
    Milyonlarca kişinin gelirinde artış yaşanacak! 7 maddeyle birlikte ek ödeme ve ikramiye artacak mı?

    ● Ek ödeme oranları maaşın yüzde 4-5'inden yüzde 9-10'una yükseltilsin.
    Milyonlarca kişinin gelirinde artış yaşanacak! 7 maddeyle birlikte ek ödeme ve ikramiye artacak mı?

    ● 2000 sonrasında emekli olanlar için de intibak düzenlemesi yapılsın.
    Milyonlarca kişinin gelirinde artış yaşanacak! 7 maddeyle birlikte ek ödeme ve ikramiye artacak mı?

    ● Bayram ikramiyeleri günün koşullarına göre yeniden belirlensin ve ardından da her yıl 'yeniden değerleme ölçütüne' ya da 'enflasyona' endekslensin.
    Milyonlarca kişinin gelirinde artış yaşanacak! 7 maddeyle birlikte ek ödeme ve ikramiye artacak mı?

    ● Aile yardımı, çalışanlara yapıldığı gibi emeklilere de yapılsın.
    Milyonlarca kişinin gelirinde artış yaşanacak! 7 maddeyle birlikte ek ödeme ve ikramiye artacak mı?

    ● Emeklilerden sağlıkta katkı payı alınmasın.
    Haberler Ekonomi Milyonlarca kişinin gelirinde artış yaşanacak! 7 maddeyle birlikte ek ödeme ve ikramiye artacak mı?
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