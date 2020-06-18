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    • Ekonomi
    • 18.06.2020 14:47
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    • 18.06.2020 14:48
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    'nın leri arttı | 18 Haziran 2020

    Bankası () haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; toplam leri ile biten haftada 842 milyon dolar artarak 93 milyar 62 milyon dolar oldu. Brüt rezervleri de 127 milyon dolarlık azalışla 54 milyar 610 milyon dolardan 55 milyar 483 milyon dolara düştü.

    Merkez Bankası'nın rezervleri arttı

    toplam leri ile biten haftada 842 milyon dolar arttı.

    Bankası () haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 12 Haziran ile biten haftada 842 milyon dolar artarak 93 milyar 62 milyon dolar oldu. Brüt rezervleri de 127 milyon dolarlık azalışla 54 milyar 610 milyon dolardan 55 milyar 483 milyon dolara düştü.

    Altın rezervleri ise 12 Haziran haftasında 969 milyon dolar artarak 36 milyar 610 milyon dolardan 37 milyar 579 milyon dolara yükseldi.

    Haberler Ekonomi Merkez Bankası'nın rezervleri arttı | 18 Haziran 2020 Merkez Bankası rezerv miktarı
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