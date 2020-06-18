Kritik rapor yayınladı! İşte en çok aidat veren ilçeler!

EN FAZLA AİDAT ÇANKAYA'DA

Ankara'da ise Çankaya'da yaşayanların her ay ortalama 175 TL aidat ödediğini dile getiren Çatladı, Ankara'da ortalama aidat değeri Gölbaşı'nda 170, Etimesgut'ta 125, Yenimahalle'de ise 100 TL. En fazla aidat toplanan ilçeler ise, Çankaya, Etimesgut, Yenimahalle, Keçiören ve Gölbaşı olarak sıralanıyor ifadelerini kullandı.

İZMİR'DE EN FAZLA AİDATI URLA'DA YAŞAYANLAR ÖDÜYOR

İzmir'de her ay ortalama 130 milyon TL aidat toplandığını ifade eden Çatladı, şunları söyledi: