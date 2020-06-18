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    • 18.06.2020 09:13
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    İşte en ucuz satılık araçlar! Hem de 6 ay geri ödemesiz!

    6 ay geri ödemesiz otomobil alma imkanı! En ucuz, Renault, Opel, Dacia, , KİA SUV araçlar ve fiyatları! ’de SUV sınıfı araçlara talep her geçen gün artıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında açıklanan yeni ekonomik pakette yer alan düşük li imkanı SUV araçlara ilgiyi daha da artırdı. Taşıt kredisindeki 6 ay geri ödemesiz 60 ay vade ile 150 bin liraya kadar kredi imkanı vatandaşların yüzünü güldürdü. İşte en uygun SUV modelleri…

    Taşıt kredisindeki dev kampanya büyük ilgi görüyor. Kamu bankalarının kredi kampanyası ikinci el araçlarda hareketlilik kazandırdı. SUV segmentine olan ilgi de artmaya devam ediyor ve fiyatı 150 bin liraya kadar olan araçlara kredi çıkmaya başladı. Hürriyet'te yer alan habere göre, 7 yaşından büyük olmayan ve azami olarak 150 bin lira kullanılabilecek olan araçlar da ilan sitelerinde yer alıyor.

    6 ay geri ödemesi olmayan kredi ile araç almak büyük avantaj sağlıyor. Faiz oranı ise yüzde 0.82 oldu.

    İşte fiyatları 150 bin lira olan SUV araçlar


    Renault Captur

    2016 model

    150 bin lira

    Opel Mokka

    2014 model

    150 bin lira

    Chevrolet Captiva

    2013 model

    150 bin lira

    KIA Sportage

    2015 model

    150 bin lira

    Nissan Juke

    2016 model

    150 bin lira

    Suzuki Vitara

    2016 model

    150 bin lira

    Dacia Duster

    2017 model

    150 bin lira

    Hyundai ix 35

    2014 model

    150 bin lira

    Nissan Qashqai

    2014 model

    150 bin lira
    Haberler Ekonomi İşte en ucuz satılık SUV araçlar! Hem de 6 ay geri ödemesiz!
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