Taşıt kredisindeki dev kampanya büyük ilgi görüyor. Kamu bankalarının kredi kampanyası ikinci el araçlarda hareketlilik kazandırdı. SUV segmentine olan ilgi de artmaya devam ediyor ve fiyatı 150 bin liraya kadar olan araçlara kredi çıkmaya başladı. Hürriyet'te yer alan habere göre, 7 yaşından büyük olmayan ve azami olarak 150 bin lira kullanılabilecek olan araçlar da ilan sitelerinde yer alıyor.
6 ay geri ödemesi olmayan kredi ile araç almak büyük avantaj sağlıyor. Faiz oranı ise yüzde 0.82 oldu.
İşte fiyatları 150 bin lira olan SUV araçlar
Renault Captur
2016 model
150 bin lira
Opel Mokka
2014 model
150 bin lira
Chevrolet Captiva
2013 model
150 bin lira
KIA Sportage
2015 model
150 bin lira
Nissan Juke
2016 model
150 bin lira
Suzuki Vitara
2016 model
150 bin lira
Dacia Duster
2017 model
150 bin lira
Hyundai ix 35
2014 model
150 bin lira
Nissan Qashqai
2014 model
150 bin lira