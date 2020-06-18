Taşıt kredisindeki dev kampanya büyük ilgi görüyor. Kamu bankalarının kredi kampanyası ikinci el araçlarda hareketlilik kazandırdı. SUV segmentine olan ilgi de artmaya devam ediyor ve fiyatı 150 bin liraya kadar olan araçlara kredi çıkmaya başladı. Hürriyet'te yer alan habere göre, 7 yaşından büyük olmayan ve azami olarak 150 bin lira kullanılabilecek olan araçlar da ilan sitelerinde yer alıyor.